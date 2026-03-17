Qué documentos necesito para tramitar la prestación por Desempleo de ANSES si me quedé sin trabajo

Una prestación acumulable con asignaciones familiares durante el período de cobro si las hubiera.

El titular debe informar el inicio de una nueva relación laboral para solicitar la suspensión del beneficio dentro de los cinco días hábiles desde el comienzo del nuevo empleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) dispone de una prestación económica destinada a personas que perdieron su empleo formal. El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia que quedaron desvinculados sin causa, por finalización de contrato o por situaciones ajenas a su voluntad.

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Datos de la Seguridad Social indican que durante 2025 más de 150.000 trabajadores recibieron esta asistencia . El objetivo de la prestación consiste en brindar un ingreso temporal mientras la persona busca una nueva ocupación y enfrenta la reducción de recursos que produce la pérdida del empleo.

El sistema contempla la continuidad de la asignación por prenatal, la asignación por hijo, la ayuda escolar anual, la asignación por matrimonio y los pagos vinculados al nacimiento o adopción en caso que corresponda.

Los trabajadores en relación de dependencia que sufren un despido sin causa o la finalización de su contrato pueden solicitar la prestación. El sistema también contempla situaciones derivadas de causas externas que provocan la interrupción del vínculo laboral.

El solicitante debe reunir primero la documentación que acredite la situación laboral. El trámite exige la presentación del DNI original y copia junto con el comprobante del motivo de la desvinculación.

El sector de la construcción cuenta con un esquema específico. Los trabajadores de esta actividad deben acreditar al menos ocho meses de aportes en los dos años anteriores al despido o a la finalización de la obra.

Los trabajadores eventuales o de temporada deben cumplir otro esquema de aportes. El régimen exige menos de 12 meses de empleo durante los últimos tres años y más de 90 días de trabajo en el año previo al fin de la relación laboral.

Los empleados permanentes deben acreditar al menos seis meses de trabajo con aportes dentro de los tres años previos al despido o al vencimiento del contrato. Este requisito constituye una condición central para iniciar la solicitud del beneficio.

El despido sin causa requiere telegrama de despido, carta documento o nota firmada por el empleador con certificación. La quiebra o concurso preventivo del empleador exige una nota del síndico que confirme la disolución del contrato laboral, una sentencia de quiebra autenticada por el juzgado, el telegrama que informa el cese o la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.

El trabajador que rescinde el vínculo laboral por causa justificada debe presentar el telegrama de intimación y el telegrama de desvinculación enviados al empleador. El vencimiento de un contrato a plazo fijo requiere una copia del acuerdo laboral finalizado. El fallecimiento de un empleador unipersonal exige la copia certificada del acta de defunción. Las personas que atravesaron una enfermedad o accidente al momento del cese laboral deben presentar un certificado médico que confirme aptitud para trabajar.

El trámite se realiza a través del sistema de Atención Virtual en la web de ANSES mediante el ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El organismo también permite completar la gestión en una oficina con turno previo.

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Monto de la ayuda económica

La cantidad de cuotas y el monto del beneficio dependen del salario previo y de los meses con aportes registrados. El sistema establece pagos que se distribuyen entre 2 y 12 cuotas para los trabajadores en relación de dependencia.

Las personas mayores de 45 años acceden a un período más extenso de asistencia. El régimen suma seis meses adicionales de prestación para este grupo etario.

Para el período actual, los valores establecidos son los siguientes:

Monto mínimo : $176.200, equivalente al 50% del SMVM.

Monto máximo: $352.400, equivalente al 100% del SMVM.

El esquema de la construcción fija entre 3 y 8 cuotas para los trabajadores permanentes. El cálculo también considera los ingresos percibidos y el tiempo trabajado con aportes durante los últimos dos años.

Los trabajadores eventuales de ese sector reciben un día de prestación por cada tres días de servicio cuando el tiempo trabajado resulta menor a un año. El beneficio también suma seis meses extra para quienes superan los 45 años.

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Cuándo cobro la prestación por Desempleo de ANSES en marzo 2026

ANSES deposita el beneficio a través de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social que el organismo gestiona tras la aprobación del trámite. El sistema establece un mecanismo bancario para garantizar el acceso al dinero. El primer pago se retira por ventanilla en la sucursal asignada y el banco luego entrega una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos.

Las fechas establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social son: