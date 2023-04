¿Qué es la sinestesia, la extraña condición neurológica que tiene Miguel Bosé?

Este trastorno no es una enfermedad (aunque no hay forma de controlarla, reducirla o eliminarla médicamente), ya que no perjudica de ninguna forma a quien lo tiene y simplemente es una cualidad poco común que tienen algunas personas para percibir el mundo. De acuerdo con un reporte de la revista Developmental Psychology, alrededor del 4.4% de la población mundial es sinestésica.