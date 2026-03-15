¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

La planificación anticipada ayuda a que cada persona conozca qué medidas tomar, frente a un evento de este tipo.

Un profesional especializado debe analizar el estado de la construcción para determinar si mantiene condiciones adecuadas de seguridad sísmica.

Los movimientos sísmicos generan situaciones de riesgo que requieren preparación previa y respuestas claras . La organización familiar y comunitaria permite reducir daños y evitar accidentes durante una emergencia.

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Las recomendaciones se organizan en tres etapas: antes del sismo, durante el movimiento y luego de que la actividad sísmica finaliza. Cada momento exige conductas específicas orientadas a proteger a las personas y a evitar nuevas situaciones de peligro.

La preparación previa comienza con la elaboración de un plan de prevención sísmica en el lugar de residencia o trabajo. Este esquema debe establecer procedimientos claros para actuar ante un movimiento de tierra y definir responsabilidades entre los integrantes del grupo.

Los responsables designados deben encargarse de interrumpir servicios como agua, gas, electricidad u otros suministros si la situación lo requiere. La identificación de zonas seguras dentro del edificio también forma parte de las medidas preventivas, espacios que deben permanecer señalizados y libres de riesgos estructurales.

Señalización de rutas de evacuación

Mantenimiento de las vías de escape sin obstáculos

Control periódico del funcionamiento de puertas y portones

Disponibilidad de elementos básicos

En este marco el hogar o establecimiento necesita contar con luces de emergencia, linternas y una radio a transistores para recibir información. La familia debe conocer el plan establecido y participar activamente en su funcionamiento.

¿Qué hacer durante el movimiento sísmico?

La reacción inicial durante un sismo exige mantener la calma y seguir las indicaciones previstas en el plan de emergencia. Las personas deben evitar ubicarse cerca de objetos que puedan caer y provocar accidentes, por eso es importante tener cuidado frente a:

Estructuras elevadas como balcones

Ascensores

Espacios con gran concentración de personas

En lugares como autoservicios, templos o cines conviene permanecer en el sitio y aplicar medidas de resguardo sin dirigirse de inmediato a la salida. La actitud solidaria con quienes se encuentran cerca contribuye a ordenar la respuesta frente a la emergencia y el acompañamiento entre las personas permite reducir el pánico y evitar acciones impulsivas.

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Después del sismo: Pasos clave para garantizar la seguridad

El momento posterior al temblor exige resolver los problemas inmediatos mientras llega asistencia externa, en este punto es fundamental la revisión del estado de las personas ya que no todo es prioridad.

Cuestiones a tener en cuenta: