Prestación por Desempleo ANSES: ¿cuánto se cobra en julio de 2026 y quiénes la reciben?

El organismo mantiene vigente este programa como una de las herramientas de asistencia, destinadas a las personas que se encuentran legalmente sin trabajo.

La acreditación del subsidio depende de la aprobación del trámite y del cumplimiento de los requisitos exigidos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continuará otorgando durante julio de 2026 la Prestación por Desempleo , una asistencia económica destinada a personas que perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad. El beneficio busca brindar un ingreso temporal a quienes atraviesan una etapa de búsqueda laboral tras la finalización de una relación de dependencia.

El beneficio contempla pagos mensuales y su duración depende de los aportes realizados durante la etapa laboral previa . Cada caso se analiza según la cantidad de contribuciones efectuadas antes de la desvinculación. La prestación tiene plazos de cobro variables, según la historia laboral del solicitante. La normativa establece períodos mínimos y máximos de percepción, de acuerdo con los aportes registrados.

La acreditación del dinero se realiza en una cuenta bancaria a nombre del titular. El pago se efectúa de manera directa una vez aprobada la solicitud correspondiente.

ANSES informó que el importe de la Prestación por Desempleo se calcula a partir del salario que percibía el trabajador antes de perder su puesto laboral . El valor final surge de la situación particular de cada beneficiario.

El monto del subsidio está vinculado al ingreso previo del trabajador. La prestación contempla límites mínimos y máximos establecidos por la legislación vigente. Según la información difundida por el organismo, el beneficio puede alcanzar hasta $367.800 mensuales. Ese valor corresponde al tope previsto para quienes reúnen las condiciones contempladas dentro del programa.

anses

Quiénes tienen derecho a cobrar este beneficio en julio

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo. El acceso al beneficio requiere cumplir determinadas condiciones establecidas por el organismo previsional. Los empleados despedidos sin causa pueden solicitar esta asistencia económica. La cobertura también alcanza a quienes finalizaron un contrato laboral.

La situación de desempleo debe originarse por motivos ajenos a la voluntad del trabajador. Esa condición constituye uno de los requisitos centrales para ingresar al programa. El organismo exige una cantidad mínima de aportes efectuados durante la relación laboral. Cada solicitante debe acreditar el cumplimiento de ese requisito al momento de iniciar el trámite.

La condición de desempleado debe encontrarse vigente durante la presentación de la solicitud. El acceso al beneficio depende además del cumplimiento de los plazos establecidos por ANSES. La duración de la prestación varía entre dos y doce meses según los aportes acumulados. El período exacto surge de la evaluación de cada caso particular.

La normativa prevé una extensión adicional para algunas personas mayores de 45 años. Ese mecanismo se encuentra contemplado dentro de las disposiciones vigentes para el programa.

Los interesados deben presentar documentación que acredite la desvinculación laboral. El organismo acepta distintos comprobantes para validar la situación de desempleo.

Entre los documentos admitidos figuran:

telegrama de despido

carta documento

constancia de finalización del contrato laboral

empleo desempleo despido Depositphotos

Cómo influye el Salario Mínimo en el cálculo del subsidio por desempleo

ANSES determina el monto de la Prestación por Desempleo a partir del salario que percibía el trabajador antes de la pérdida del empleo. El cálculo toma como referencia los ingresos laborales previos del solicitante.

La legislación fija montos mínimos y máximos para esta prestación. Esos límites determinan el rango dentro del cual se ubica el beneficio que percibe cada titular. El programa busca ofrecer una cobertura económica temporal durante la etapa de desempleo. La asistencia procura acompañar a quienes necesitan recursos mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

El organismo recomienda iniciar la gestión dentro de los plazos previstos para evitar inconvenientes administrativos. El cumplimiento de los tiempos establecidos permite avanzar con la evaluación de la solicitud. La Prestación por Desempleo continuará vigente durante julio de 2026 para quienes reúnan las condiciones requeridas por ANSES. El beneficio seguirá funcionando como una asistencia destinada a trabajadores que perdieron su empleo sin causa justificada y necesitan un ingreso mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.