La Ciudad suspenderá licencias a quienes falsifiquen carteles de discapacidad

El Gobierno porteño anunció nuevas sanciones contra quienes adulteren o coloquen señalización irregular para reservar lugares de estacionamiento.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que suspenderá licencias de conducir y aplicará multas a quienes falsifiquen, adulteren o utilicen de manera irregular carteles de reserva de estacionamiento para personas con discapacidad. La medida forma parte del plan de ordenamiento del espacio público impulsado por la gestión de Jorge Macri.

Según informó la administración porteña, en lo que va del año ya fueron removidos más de 400 carteles correspondientes a vehículos que ocupaban de manera irregular espacios reservados. En los controles se detectaron permisos adulterados, falsos, vencidos o con datos desactualizados. También se encontraron casos en los que los titulares de las reservas eran personas fallecidas.

“Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo ”, sostuvo Jorge Macri. Además, advirtió que, si se comprueba la falsificación del cartel de reserva para personas con discapacidad, el Gobierno porteño realizará una denuncia penal.

La medida apunta a frenar la colocación o modificación irregular de señales viales en la vía pública con el objetivo de garantizar espacios exclusivos de estacionamiento. Desde la Ciudad remarcaron que esta práctica no solo implica una apropiación ilegal del espacio público, sino que también perjudica de manera directa a las personas con discapacidad que necesitan utilizar esos lugares.

Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia… pic.twitter.com/kRSUSgFDND

Cómo será el nuevo protocolo

La Secretaría de Tránsito intensificará los controles sobre la cartelería vinculada a espacios reservados. Cuando se detecte una irregularidad, el cartel o la señalización será retirado de inmediato. En los casos de falsificación o adulteración, se presentará una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión de un delito.

Antes del inicio de una causa penal, los presuntos infractores tendrán la posibilidad de realizar un descargo. En paralelo, las áreas competentes iniciarán el procedimiento para la suspensión preventiva de la licencia de conducir de la persona involucrada.

Además, la nueva normativa incorpora un criterio de responsabilidad económica directa. Quienes hayan generado de manera deliberada una situación irregular o hayan adulterado mobiliario urbano deberán afrontar la totalidad de los costos derivados del operativo, incluida la remoción del cartel y la pintura del cordón.

Las sanciones económicas contemplan multas de hasta $200.000 por exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o antirreglamentarias. También se prevén multas de hasta $100.000 por instalar señales de tránsito sin autorización o por modificar o destruir señalización vial.

Plazo para regularizar la situación

El Gobierno porteño otorgará un período de 20 días corridos desde el dictado del decreto para que quienes utilicen espacios no autorizados, tengan permisos vencidos o registren datos desactualizados puedan regularizar voluntariamente su situación.

El trámite podrá realizarse a través del sistema de Trámites a Distancia de la Ciudad o mediante el correo [email protected]. Pasado ese plazo, quienes continúen en infracción quedarán expuestos a las sanciones administrativas, económicas y penales previstas por la normativa.

Además, el Ejecutivo porteño enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional e incorporar como contravención específica la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad.