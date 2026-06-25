ANSES: ¿quiénes son los jubilados que no podrán cobrar el bono de $70.000 en julio 2026?

El refuerzo extraordinario se sumará únicamente en los casos que cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los valores que percibirán jubilados y pensionados durante julio de 2026 . El organismo aplicará una actualización del 2,6% sobre los haberes previsionales, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC con dos meses de retraso.

El aumento mensual se complementará con otras acreditaciones previstas para determinados beneficiarios. Entre ellas figura el bono extraordinario de $70.000 destinado a un grupo específico de jubilados y pensionados. La liquidación de julio también contempla el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

El bono continuará focalizado en los sectores de menores ingresos del sistema previsional. La medida mantiene los mismos criterios de asignación informados por las autoridades nacionales. La definición de los beneficiarios se encuentra vinculada al nivel de ingresos registrado por cada titular. Quienes superen determinados límites económicos quedarán excluidos de la acreditación adicional.

Las autoridades nacionales ratificaron que el bono extraordinario de $70.000 seguirá dirigido a los sectores con menores recursos dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El objetivo consiste en concentrar esta herramienta de asistencia en los beneficiarios con menor capacidad de consumo.

El criterio de asignación se basa en el nivel de ingresos previsionales de cada titular. La evaluación contempla el haber bruto que percibe cada jubilado o pensionado. ANSES determinó que los beneficiarios que superen el ingreso básico no accederán al refuerzo extraordinario. Ese valor funciona como límite para definir quiénes pueden cobrar la suma fija durante julio.

La medida busca orientar los recursos disponibles hacia los segmentos más bajos de la escala previsional. El esquema de distribución mantiene el enfoque aplicado en los meses anteriores. Los haberes que excedan el umbral establecido quedarán automáticamente fuera del beneficio adicional. La exclusión alcanza a todos los pasivos comprendidos dentro del SIPA que superen ese monto.

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¿Qué pasa si cobro jubilación y pensión al mismo tiempo?

La normativa también contempla una situación específica relacionada con quienes perciben más de una prestación previsional. Ese grupo no recibirá el refuerzo extraordinario de $70.000 dado que la acumulación de beneficios previsionales constituye otro motivo de exclusión del bono.

El caso mencionado por las autoridades incluye a titulares que perciben una jubilación ordinaria y una pensión por viudez de manera simultánea. La existencia de más de una prestación impide el acceso al plus extraordinario. La decisión forma parte de los criterios definidos para focalizar la asistencia económica. El organismo considera la situación previsional integral de cada beneficiario al momento de determinar el pago.

El criterio se aplica independientemente de la composición específica de las prestaciones involucradas. Los titulares alcanzados por esta condición continuarán cobrando sus haberes habituales y el incremento por movilidad. La exclusión afecta únicamente al bono extraordinario de julio.

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El tope de ingresos: el límite exacto para recibir el bono en julio

ANSES estableció un valor concreto para definir quiénes podrán acceder al refuerzo económico. El monto límite se encuentra vinculado al ingreso básico bruto de cada beneficiario. El umbral fijado por el organismo está en $411.867,96 brutos, por lo que los jubilados y pensionados que perciban una cifra superior quedarán fuera del alcance de la medida.

La evaluación se realiza sobre los ingresos registrados dentro del sistema previsional. El organismo utiliza ese parámetro para determinar la acreditación del beneficio extraordinario. La suma fija de $70.000 continuará destinada a quienes se encuentren dentro de las categorías de menores ingresos.

El ingreso previsional constituye el principal factor para determinar el acceso al bono. El cumplimiento de ese requisito resulta indispensable para percibir el adicional. Los jubilados y pensionados que no superen el límite establecido podrán acceder al refuerzo siempre que no se encuentren alcanzados por alguna de las causales de exclusión previstas.

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Calendario de pagos de julio 2026 para los jubilados sin bono

ANSES difundió las fechas de pago correspondientes a los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo y que no reciben el bono extraordinario. El cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Las fechas informadas para julio de 2026 son las siguientes: