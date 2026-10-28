Kiss anunció el lanzamiento de "End of the Road", un documental sobre su gira de despedida + Agregar ámbito en









La película, largamente prometida, ofrecerá una mirada entre bastidores a la explosiva gira de despedida de la banda.

La película está disponible para comprar online.

Kiss anunció la fecha de lanzamiento de su documental "End of the Road" para el 19 de noviembre. La película estará disponible para comprar online.

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La película, largamente prometida, ofrecerá una mirada entre bastidores a la explosiva gira de despedida de Kiss, donde la camaradería, el caos, los problemas de salud y los fallos técnicos chocan con triunfos espectaculares en el capítulo final de 50 años legendarios de rock and roll.

“La gira mundial ‘The End of The Road’ fue la culminación de cincuenta años de giras para elevar la experiencia de los conciertos en vivo para los fans de siempre y los nuevos. Un momento decisivo en la historia de Kiss”, explicó Paul Stanley en un comunicado de prensa. “El documental nos lleva a todos con nosotros para ver y ser parte de todos los momentos inéditos que hicieron de esta última gira una de las experiencias más salvajes y memorables de nuestra carrera. Estamos ansiosos de que el mundo la vea a través de nuestros ojos por primera vez y reviva la magia de estos conciertos”.

"Hay muchas bandas que se han quedado demasiado tiempo en el escenario", declara Gene Simmons en el tráiler. "Eso no nos va a pasar a nosotros".

View this post on Instagram El presente de Kiss tras su gira despedida La gira End of the Road, que comenzó a principios de 2019, terminó durando casi cuatro años debido a la pandemia de COVID. Kiss ofreció 250 conciertos, el último de los cuales tuvo lugar el 2 de diciembre de 2022 en el Madison Square Garden .

Kiss celebrará su segundo fin de semana anual, Kiss Kruise: Land-Locked in Vegas, del 13 al 15 de noviembre. La banda ofrecerá conciertos acústicos y eléctricos sin máscaras durante los tres días del evento, además de participar en un espectáculo especial de homenaje a Ace Frehley con estrellas invitadas. Una semana antes, Kiss lanzará una enorme caja recopilatoria dedicada a su álbum de 1976, Rock and Roll Over, que incluye más de 100 temas y mezclas inéditas, entre ellos un álbum en directo recopilado a partir de grabaciones que originalmente estaban destinadas a ser utilizadas para Alive II.

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