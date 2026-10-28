Boca vs. Atlético Mineiro: cuánto cuestan las entradas para la final de la Sudamericana y cuándo podrán comprarlas los hinchas + Agregar ámbito en









La Conmebol fijó precios de hasta u$s250 para la definición del 21 de noviembre en Barranquilla. La venta general comenzará el viernes 30 de octubre, mientras que las localidades populares para los hinchas de Boca se habilitarían el martes 3 de noviembre, según informó la AFA.

La Conmebol dio a conocer los precios de las entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

La cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana 2026 ya comenzó y, junto con la expectativa deportiva, crece la preocupación por el costo de viajar a Colombia. La Conmebol oficializó el cronograma de venta de entradas y los precios para el partido que disputarán Boca y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

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El esquema contempla tres categorías de localidades, con valores de u$s90, u$s180 y u$s250, según la ubicación dentro del estadio. La comercialización se realiza a través de la plataforma oficial de la Conmebol y se organiza en distintas etapas, con una primera ventana reservada para residentes colombianos y una posterior apertura al público general.

La primera fase comenzó este miércoles 28 de octubre. Está destinada exclusivamente a ciudadanos colombianos residentes en ese país, quienes pueden adquirir hasta cuatro entradas de Categoría 2, correspondientes a la tribuna Oriental. La acreditación se realiza mediante documento de identidad y las localidades pueden transferirse una sola vez a otro ciudadano colombiano, de acuerdo con las condiciones informadas.

Cuánto cuestan las entradas para la final en Barranquilla Los precios establecidos por el organismo sudamericano varían según el sector y el tipo de localidad. La Categoría 1 reúne las ubicaciones preferenciales, mientras que la Categoría 3 corresponde a las populares destinadas a las parcialidades de los dos finalistas.

Categoría 1: u$s250. Corresponde al sector preferencial de la platea Occidental, ubicado detrás de los bancos de suplentes.

Categoría 2: u$s180. Comprende las ubicaciones laterales de la tribuna Oriental.

Categoría 3: u$s90. Incluye las populares Norte y Sur, destinadas a los hinchas de Boca y Atlético Mineiro. La Conmebol abrió la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro. C onmebol La apertura general está prevista para el viernes 30 de octubre, desde las 14 de Argentina. En esa instancia se habilitará la compra de localidades de Categoría 1 y de los remanentes de Categoría 2, sin restricciones de nacionalidad, de acuerdo con el cronograma difundido.

Cuándo podrán comprar los hinchas de Boca La principal incógnita para los simpatizantes xeneizes es el acceso a las populares, cuyo precio de u$s90 representa la alternativa más económica para acompañar al equipo en la final. Según informó la AFA, las entradas asignadas a la parcialidad de Boca saldrían a la venta el martes 3 de noviembre a través de la plataforma virtual del certamen. Sin embargo, al momento de la información difundida, todavía restaba confirmar el cupo total disponible y el mecanismo específico para adjudicar las localidades. La Conmebol y las dirigencias de Boca y Atlético Mineiro continuaban coordinando los detalles del expendio, incluidos los controles de seguridad y la distribución de los sectores destinados a cada parcialidad. Mientras esperan la confirmación definitiva, los hinchas que planean viajar tienen como recomendación realizar el prerregistro obligatorio en la plataforma digital oficial. El trámite permitirá agilizar la gestión cuando se habilite la compra para los sectores de los finalistas, aunque no garantiza por sí solo la obtención de una entrada. La final tendrá un significado histórico para la competencia: será la primera definición a partido único de la Copa Sudamericana que se dispute en Colombia. Boca buscará conquistar el torneo por tercera vez, después de sus títulos consecutivos de 2004 y 2005. Atlético Mineiro, por su parte, intentará conseguir el trofeo por primera vez.