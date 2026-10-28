La Noche del Diseño: cuándo es, dónde se realizará y qué se podrá ver

Una propuesta que combina arte, diseño y cultura invita a redescubrir uno de los barrios más creativos de Buenos Aires. Cuándo será y qué propuestas habrá para disfrutar de una experiencia diferente.

La Noche del Diseño 2026 propone un recorrido gratuito por el Distrito Arenales con intervenciones artísticas, instalaciones y experiencias inspiradas en el folclore y la fantasía.

La ciudad de Buenos Aires suma una nueva propuesta para quienes disfrutan del diseño, el arte y la arquitectura. Este miércoles 28 de octubre, La Noche del Diseño transforma las calles de Recoleta en un recorrido a cielo abierto con instalaciones artísticas, intervenciones escenográficas y experiencias en vivo.

Bajo el lema “Folclore y Fantasía” , la iniciativa reúne a más de 90 locales del Distrito Arenales , en una edición que busca reinterpretar las raíces argentinas a través de lenguajes contemporáneos. La actividad se desarrolla de 18 a 21 , con entrada libre y gratuita, en el área de Arenales y Juncal, entre Montevideo, Cerrito y las calles transversales.

La propuesta de este año invita a explorar el vínculo entre las tradiciones locales y la imaginación. Con la curaduría de Vic Tolomei y Atlántico Estudio , las marcas trabajan junto a artistas, fotógrafos, interioristas y performers para generar experiencias que conectan el diseño con distintas expresiones culturales.

La consigna “Folclore y Fantasía” propone pensar el folclore más allá de las representaciones tradicionales. La identidad argentina aparece en los materiales, los objetos cotidianos, los encuentros alrededor de la mesa y los símbolos que forman parte de la memoria colectiva, reinterpretados desde perspectivas actuales.

El recorrido está organizado en cuatro circuitos sensoriales: Hábitats, Sueños, Metamorfosis y Mística . Cada eje funciona como disparador para las intervenciones y permite descubrir distintas formas de relacionar el diseño con el arte y el imaginario local.

Las intervenciones artísticas que se podrán descubrir

Entre las propuestas destacadas, Casa Quintana presenta una intervención de la artista Agustina Leguizamón, que despliega una gran pieza textil desde la fachada del edificio hasta la calle, con colores y texturas inspirados en la flora brasileña. El espacio también reúne una puesta escenográfica que combina banquete, fotografía y obras de artistas contemporáneos.

Otra de las apuestas es la de La Compañía, que incorpora una escultura de gran tamaño del artista Pablo Amoedo. La obra, realizada en resina y protagonizada por un gorila, busca generar una experiencia que trasciende la vidriera y combina arte contemporáneo, diseño y nuevas tecnologías.

También habrá propuestas que cruzan iluminación, textiles y producción artesanal. Fontenla presenta su colección SOMA en diálogo con el trabajo de artistas textiles, mientras que La Feliz explora el concepto de los oficios mediante lámparas concebidas como altares contemporáneos y colaboraciones que recuperan referencias de la industria nacional.

Horarios, ubicación y cómo recorrer la noche del diseño

La Noche del Diseño se realiza este miércoles 28 de octubre, de 18 a 21, en el Distrito Arenales, uno de los principales polos de diseño, decoración e interiorismo de Buenos Aires. La actividad es gratuita y se desarrolla en el entorno de las calles Arenales y Juncal, entre Montevideo y Cerrito, además de sus transversales.

La convocatoria reúne a más de 90 locales y propone recorrer el barrio para conocer las intervenciones, descubrir nuevas colecciones y participar de experiencias vinculadas con el arte y la creatividad. La dinámica permite visitar distintos espacios y observar cómo cada marca interpreta la consigna de esta edición.

Con más de una década de trayectoria, el Distrito Arenales consolidó una propuesta colectiva que busca fortalecer la identidad creativa de la zona. La Noche del Diseño vuelve a abrir ese universo al público y convierte las calles de Recoleta en un punto de encuentro entre diseño, cultura y producción argentina.