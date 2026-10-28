Javier Milei arengó a su tropa en Catamarca y mantuvo una cumbre cerrada con la dirigencia local

En su primera visita oficial a la provincia, el Presidente mantuvo un breve encuentro con la cúpula local de La Libertad Avanza mientras su hermana y dos ministros recorrieron la capital con el gobernador Raúl Jalil. Un diputado propio denunció una agresión que el partido desmintió horas después. Reunión política con pocos invitados.

Javier Milei pisó este martes 27 Catamarca por primera vez como presidente y pasó la noche allí, como antesala de la inauguración de la ampliación de la planta de litio Fénix, de Río Tinto, en el Salar del Hombre Muerto. Hubo una multitud libertaria en la puerta del hotel en donde se alojó, columnas de manifestantes contenidas a pocas cuadras, una reunión partidaria con lista cerrada y un episodio confuso que obligó a La Libertad Avanza a desmentir a uno de sus legisladores.

El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto Felipe Varela con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Minería, Luis Lucero. Al pie de la escalerilla los recibieron Raúl Jalil , el gobernador peronista que se convirtió en uno de los socios más firmes de la Casa Rosada, y su ministro de Gobierno, Alberto Natella . Milei optó por no hablar con la prensa y fue directo al Hotel Casino.

En los alrededores del hotel, cientos de simpatizantes esperaron durante horas al mandatario. LLA habló de 1.200 militantes, con delegaciones llegadas desde La Rioja y desde Tucumán. Entre los que hicieron fila hubo jóvenes, vecinos y también dirigentes. Uno de ellos, el legislador provincial propio Francisco Monti -un radical peluca que abrazó la causa libertaria cuando fue diputado nacional- defendió la visita por su vínculo con las inversiones mineras, en declaraciones a un medio local.

Según dijo, la provincia espera desembarcos por más de U$S 10.000 millones y el régimen de incentivos nacional le da previsibilidad frente a competidores como Chile o Perú. Milei, que había anticipado su intención de caminar entre la gente, según trascendió, compartió luego en sus redes las imágenes de la llegada.

La convocatoria fue amplia pero la mesa con el Presidente y su hermana fue chica porque solo ingresaron el titular de LLA en Catamarca, Federico Lencina ; la vicepresidenta del partido, Pamela Guevara ; el secretario general, Daniel Molina ; el joven dirigente Alan Nielsen ; el diputado nacional Adrián Brizuela , a quien se menciona como posible candidato a la gobernación; los legisladores provinciales Mateo Manti y Carlos Aibar Quintar , y las dirigentes Myrian Juárez y Eleonora Sopaga .

MILEI QUERIDO EL PUEBLO ESTÁ CONTIGO!!! VLLC!!! pic.twitter.com/lngOnXQ9bV — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 28, 2026

Los que se quedaron con las ganas de formar parte de ese encuentro fueron las legisladoras provinciales libertarias Ana Lía Aguaisol, Verónica Vallejos y Alba Aguirre, junto con Monti, que estuvieron en el hotel pero no entraron a la sala de la reunión.

Tampoco lo hicieron los referentes de GENERAR, el socio electoral de LLA en los últimos comicios, que son Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero. Y también quedaron afuera los titulares locales de PAMI, Iván López, y de ANSES, Cecilia Ramírez. El recorte, de acuerdo a consultas de este medio, reflejó las tensiones de un espacio que en Catamarca convive con varias tribus internas y con el desafío de diferenciarse de un gobernador peronista que es aliado de la Casa Rosada.

El principal desafío de LLA provincial, según contó una fuente a Ámbito, es poder articular un frente con otras fuerzas, bajo la condición de que el candidato a gobernador y los primeros lugares de las listas se reservan para la fuerza violeta. Aunque las condiciones son rígidas, se aclaró, los partidos que se han acercado hasta el momento, no pusieron objeciones.

En Catamarca las elecciones provinciales serán con las nacionales, en octubre de 2027, un uso y costumbre habitual en este distrito, y solo una coalición opositora en bloque podría desafiar el poder territorial del peronismo que se sostiene en el tridente que forman Raúl Jalil, la senadora nacional Lucía Corpacci y el intendente de la capital Gustavo Saadi, quien aspira al sillón de la gobernación.

La otra agenda

Mientras el Presidente atendía a los suyos, la comitiva nacional armó su propio recorrido con Jalil como anfitrión. Karina Milei, Santilli y Caputo visitaron la planta de Algodonera del Valle, en el parque industrial El Pantanillo, que el gobernador presentó como una de las textiles más modernas del mundo.

También hubo tiempo para recorrer la Catedral Basílica y el Museo de la Virgen del Valle. Caputo se mostró agradecido por la recepción y esquivó, en un breve contacto con la prensa, cualquier comentario sobre la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil. "Ahora estamos en Catamarca", respondió. Santilli, en la misma línea, ponderó el apoyo provincial y vinculó la visita con la agenda de inversiones bajo el RIGI.

La calle del repudio

A pocas cuadras del hotel en donde estuvo el jefe de Estado, jubilados autoconvocados, trabajadores de ATE y la CTA, docentes universitarios de Conadu Histórica, gremialistas del gremio de maestros SUTECA, asambleas ciudadanas y partidos de izquierda como el Partido Obrero, el MST y el Frente de Izquierda se concentraron en la esquina Ayacucho y Esquiú con la idea de marchar.

Así lo recibieron a Milei en Catamarca pic.twitter.com/sq4SMPRAAk — YanClo (@Clorobles2) October 28, 2026

Sin embargo, la nutrida columna solo avanzó unas cuadras porque tres un triple cordón de efectivos de la Policía provincial y de la Gendarmería les cerró el paso, mientras los militantes libertarios circulaban sin restricciones hacia el hotel. La seguridad presidencial estuvo a cargo de la Casa Militar, con controles de bolsos por escáner incluidos.

El golpe que no fue

El momento más confuso de la noche llegó fue en el ingreso al hotel del mandatario porque en medio del tumulto, el diputado nacional Brizuela habló con periodistas locales y encendió las alarmas, al señalar, en referencia al Presidente que "lo golpearon, está con dolor en el cuello". Según su versión, Milei había sido subido de inmediato a su habitación y algo había fallado en el operativo. Se suspendió el contacto con la prensa y durante varias horas circularon todo tipo de versiones, incluida la de un supuesto traslado a un sanatorio céntrico.

El comunicado de LLA en el que desmiente una agresión en Catamarca.

La desmentida llegó en los primeros minutos de este miércoles y por escrito porque a La Libertad Avanza informó de manera oficial y en sus redes sociales que Milei no había recibido ningún golpe al entrar al hotel. El comunicado atribuyó el desborde al afecto de los simpatizantes y sostuvo que el dispositivo de seguridad había funcionado con normalidad y según los protocolos habituales. Brizuela terminó rectificándose y aclaró que el Presidente estaba en perfectas condiciones y que no había sufrido “ningún tipo de agresión ni física ni verbal”.

Este miércoles, Día del Minero, la comitiva presidencial y provincial partió temprano en un Hércules de la Fuerza Aérea hacia Antofagasta de la Sierra. Allí los esperaban el director ejecutivo global de Río Tinto, Simon Trott, y el gerente general de la compañía en el país, Ignacio Costa. La fase 1B de Fénix, la operación de litio más antigua de la Argentina, sumará unas 10.000 toneladas anuales a una capacidad cercana a las 30.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. Desde la Puna, Milei seguirá viaje a Salta para reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz antes de regresar a Buenos Aires.