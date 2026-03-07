Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 7 de marzo
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 7 de marzo
Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 7 de marzo.
-
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 6 de marzo
-
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 5 de marzo
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, viernes 6 de marzo
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5928
- 2: 9950
- 3: 4924
- 4: 3009
- 5: 5848
- 6: 6944
- 7: 7951
- 8: 7423
- 9: 5645
- 10: 5309
- 11: 1734
- 12: 4324
- 13: 4995
- 14: 5929
- 15: 2457
- 16: 3463
- 17: 9751
- 18: 6627
- 19: 4924
- 20: 8251
Letras de la Nacional: UFGH
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 9945
- 2: 9816
- 3: 4428
- 4: 0745
- 5: 0298
- 6: 7849
- 7: 7127
- 8: 7224
- 9: 2581
- 10: 1929
- 11: 1422
- 12: 2757
- 13: 1935
- 14: 6079
- 15: 5202
- 16: 1047
- 17: 0228
- 18: 7523
- 19: 8751
- 20: 5313
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.
- Temas
- Quiniela
Dejá tu comentario