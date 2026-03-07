Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 7 de marzo

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 7 de marzo

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 9945

2: 9816

3: 4428

4: 0745

5: 0298

6: 7849

7: 7127

8: 7224

9: 2581

10: 1929

11: 1422

12: 2757

13: 1935

14: 6079

15: 5202

16: 1047

17: 0228

18: 7523

19: 8751

20: 5313

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.