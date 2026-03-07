SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 7 de marzo

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 7 de marzo.

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 5928
  • 2: 9950
  • 3: 4924
  • 4: 3009
  • 5: 5848
  • 6: 6944
  • 7: 7951
  • 8: 7423
  • 9: 5645
  • 10: 5309
  • 11: 1734
  • 12: 4324
  • 13: 4995
  • 14: 5929
  • 15: 2457
  • 16: 3463
  • 17: 9751
  • 18: 6627
  • 19: 4924
  • 20: 8251

Letras de la Nacional: UFGH

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 9945
  • 2: 9816
  • 3: 4428
  • 4: 0745
  • 5: 0298
  • 6: 7849
  • 7: 7127
  • 8: 7224
  • 9: 2581
  • 10: 1929
  • 11: 1422
  • 12: 2757
  • 13: 1935
  • 14: 6079
  • 15: 5202
  • 16: 1047
  • 17: 0228
  • 18: 7523
  • 19: 8751
  • 20: 5313

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

