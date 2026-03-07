Test clave para Economía: vencen $18 billones de deuda en marzo y el mercado pone la lupa en tasas y rollover

El mercado estará atento al nivel de rollover que buscará obtener el Tesoro para definir el sendero que seguirán las tasas de interés. El BCRA compra reservas pero tiene que esterilizar ante la ausencia del incremento de demanda de dinero.

El mercado estará atento a la cantidad de pesos que está dipuesto a sacar el Tesoro de ciruclación vía colocaciones.

El nuevo secretario de Finanzas, Federico Furiase , tendrá que enfrentar en marzo vencimientos estimados en unos $18 billones , de los cuales unos $3 billones estarían en manos del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES .

Frente a ello, los mercados estarán atentos a cómo puede impactar el contexto global sobre las tasas de interés locales , que en las últimas jornadas estuvieron algo contenidas . El primer llamado del mes será el jueves 12 y los bonos que se ofrecerán se conocerán el próximo martes .

Además de bonos en pesos , se espera que el Ministerio de Economía vuelva a ofrecer bonos en dólares cortos , que pagaron la semana pasada una tasa anual del 6% . Sería una de las estrategias alternativas del equipo económico ante la decisión de no pagar tasas del 9% en los mercados internacionales , en caso de que se decidiera una emisión con legislación de Nueva York .

Según estima Adcap Grupo Financiero , en marzo habría que cubrir compromisos por unos $15 billones , que estarían en manos de inversores privados .

En un contexto en el que el Banco Central compra reservas pero sin que se registre su escenario previsto —emitir en función de la demanda de dinero— , lo que obliga a esterilizar pesos en operaciones de mercado abierto , el Tesoro se convierte en una rueda de auxilio para contener la cantidad de pesos circulantes .

De allí que resulta importante para el mercado ver el nivel de rollover al que va a apuntar Finanzas en marzo. Si fuera del 100% o algo por encima, se piensa que debería haber una recomposición de tasas de interés.

“De materializarse un rollover mayor al 100% o una absorción de pesos vía OMA, podrían derivar en un nuevo nivel de tasas”, señala IEB Grupo Financiero en su último reporte.

Cómo transcurrió la primera semana de marzo

IEB plantea que “la semana transcurrió sin grandes sobresaltos en el frente de los pesos, con la tasa overnight promediando 21% y todas las curvas —a excepción de la dólar linked— relativamente firmes”.

“La decisión del Tesoro de no ofrecer LECAPs en la última licitación, junto con la mayor liquidez en el sistema producto de un rollover inferior al 100% y de la inyección de pesos asociada a la compra de reservas por parte del BCRA, generó una fuerte demanda por instrumentos de renta fija en pesos en el mercado secundario”, señala el informe.

El reporte agrega que “estos activos venían siendo fuertemente castigados desde mediados de diciembre, producto del aumento de las tasas y de la mayor volatilidad observada en el período”.

“En este sentido, la caución a un día anotó el jueves 20,3% TNA promedio ponderado, bien por debajo del 40,9% que registraba hace dos semanas. En consecuencia, se observó una compresión a lo largo de toda la curva de LECAPs y BONCAPs”, explica el reporte.

En la medida en que las expectativas de inflación se ubican más cerca del 3% por algunos meses más de lo esperado, se renovó el interés por los bonos CER, mientras que la leve suba del dólar en las últimas semanas podría despertar cierta demanda por bonos Duales.