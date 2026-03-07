El precio del combustible en EEUU sube como consecuencia de la guerra con Irán

Los precios minoristas de combustible y diésel tuvieron una fuerte suba. El petróleo ya alcanzó los u$s90 dólares.

Los precios minoristas de la gasolina y el diésel en Estados Unidos comenzaron a subir con fuerza en los últimos días como consecuencia directa de la escalada bélica entre Estados Unidos e Israel contra Irán , un conflicto que ya está afectando las exportaciones globales de petróleo y combustibles. En la última semana, los combustibles registraron subas superiores al 10%, en paralelo con el avance del petróleo por encima de los u$s90 por barril, su nivel más alto en años.

El encarecimiento de la energía aparece además como un nuevo frente político para el Partido Republicano del presidente Donald Trump , a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de período previstas para noviembre.

Trump relativizó el aumento de los precios durante una entrevista con Reuters el jueves. Al ser consultado por la escalada en los surtidores, el mandatario respondió: "Si se levantan, se levantan".

Durante su segundo mandato, el presidente había prometido reducir el costo de la energía y reforzar la producción doméstica de petróleo y gas. Sin embargo, buena parte de su gestión estuvo marcada por una elevada volatilidad en los mercados energéticos, en un contexto atravesado por tensiones geopolíticas y cambios en políticas comerciales como los aranceles.

El petróleo juega su rol en la guerra de Irán con EEUU e Israel.

Estados Unidos se mantiene como el mayor productor mundial de petróleo. Aun así, el país continúa importando millones de barriles diarios debido a que también es el principal consumidor de crudo del planeta.

Según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), hasta el viernes el precio promedio nacional de la gasolina regular alcanzó los u$s3,32 por galón, un aumento del 11% frente a la semana anterior y el nivel más alto desde septiembre de 2024.

El diésel, en tanto, trepó a u$s4,33 por galón, lo que representa un salto del 15% en apenas siete días y el valor más elevado desde noviembre de 2023.

Efecto guerra: el petróleo voló 35% en la semana y el Brent superó los u$s93 a su mayor nivel desde 2023

El petróleo cerró la semana con un fuerte salto y volvió a ubicarse en niveles que no se veían desde hace años, en medio de la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente. En paralelo, los principales índices de Wall Street registraron fuertes bajas este viernes y extendieron las pérdidas de la jornada anterior, en un clima de creciente cautela entre los inversores.

El deterioro del ánimo en los mercados responde, en parte, a la percepción de que el conflicto en Medio Oriente podría prolongarse más de lo inicialmente previsto. A ese escenario se sumó un dato de empleo en Estados Unidos peor al esperado que se conoció durante la mañana y que profundizó el pesimismo en la plaza financiera.

En ese contexto, el crudo europeo Brent avanzó 8,9% y cerró en u$s93,04 por barril. Con ese movimiento, acumuló una suba semanal de 28,4% y alcanzó su valor más alto desde septiembre de 2023.