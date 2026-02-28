SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de febrero 2026 - 09:45

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 28 de febrero

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 28 de febrero.

Resultados de la quiniela nacional y provincial del martes 17 de febrero.

Resultados de la quiniela nacional y provincial del martes 17 de febrero.

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 27 de febrero

Nacional

Informate más

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 9025
  • 2: 7807
  • 3: 2966
  • 4: 6052
  • 5: 2780
  • 6: 2239
  • 7: 7602
  • 8: 4584
  • 9: 9145
  • 10: 4386
  • 11: 1611
  • 12: 2457
  • 13: 8420
  • 14: 8249
  • 15: 7098
  • 16: 4716
  • 17: 5669
  • 18: 4856
  • 19: 8533
  • 20: 1061

U Q R X

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 5823
  • 2: 8635
  • 3: 0443
  • 4: 8895
  • 5: 8725
  • 6: 9535
  • 7: 3848
  • 8: 7440
  • 9: 2609
  • 10: 0727
  • 11: 0533
  • 12: 9797
  • 13: 5296
  • 14: 1182
  • 15: 4077
  • 16: 0069
  • 17: 6176
  • 18: 0090
  • 19: 5881
  • 20: 1676

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias