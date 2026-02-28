Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 28 de febrero
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 28 de febrero
Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 28 de febrero.
-
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 27 de febrero
-
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 26 de febrero
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 27 de febrero
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 9025
- 2: 7807
- 3: 2966
- 4: 6052
- 5: 2780
- 6: 2239
- 7: 7602
- 8: 4584
- 9: 9145
- 10: 4386
- 11: 1611
- 12: 2457
- 13: 8420
- 14: 8249
- 15: 7098
- 16: 4716
- 17: 5669
- 18: 4856
- 19: 8533
- 20: 1061
U Q R X
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5823
- 2: 8635
- 3: 0443
- 4: 8895
- 5: 8725
- 6: 9535
- 7: 3848
- 8: 7440
- 9: 2609
- 10: 0727
- 11: 0533
- 12: 9797
- 13: 5296
- 14: 1182
- 15: 4077
- 16: 0069
- 17: 6176
- 18: 0090
- 19: 5881
- 20: 1676
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.
- Temas
- Quiniela
Dejá tu comentario