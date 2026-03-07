Los ataques con drones en Medio Oriente ponen en alerta a pilotos

El entorno de creciente inseguridad por los avances de los conflictos potencia los miedos. La presión para quiene comandan los aviones es cada vez mayor.

El avance de conflictos armados en distintas regiones del mundo está generando un nuevo desafío para la aviación comercial . Pilotos de aerolíneas advierten que los cielos se volvieron cada vez más peligrosos debido a la presencia de misiles, drones militares y sistemas de interferencia electrónica , un escenario que se agravó tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según testimonios recogidos, los ataques y represalias en Medio Oriente obligaron a cancelar o modificar rutas aéreas en algunos de los aeropuertos más transitados del mundo, incrementando la presión sobre los pilotos responsables de transportar pasajeros en medio de un entorno de creciente inseguridad.

El conflicto provocó el lanzamiento de cientos de misiles balísticos y drones de ataque en zonas cercanas a importantes centros de transporte aéreo.

Las represalias de Irán contra Estados Unidos y sus aliados incluyeron ataques dirigidos a aeropuertos y provocaron la suspensión de numerosos vuelos entre Dubái y Abu Dabi .

Algunos vuelos de rescate l ograron evacuar a miles de pasajeros que habían quedado varados en la región, aunque las operaciones se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad.

Presión creciente sobre los pilotos

La agencia Reuters entrevistó a ocho pilotos y a varios especialistas en seguridad aérea, quienes coincidieron en que la acumulación de conflictos globales, desde Ucrania hasta Afganistán, Israel y ahora Irán, redujo el espacio aéreo disponible y aumentó el estrés laboral de las tripulaciones.

Inteligencia Irán El conflicto entra en su segunda semana de batallas.

La presencia de drones militares incluso fuera de las zonas de combate activo se convirtió en un factor adicional de riesgo.

“No somos pilotos militares. No estamos entrenados para lidiar con este tipo de amenazas en el aire”, afirmó Tanja Harter, piloto con experiencia en Medio Oriente y presidenta de la Asociación Europea de Cabinas.

La especialista señaló que la sucesión de crisis en distintas regiones del mundo está generando ansiedad entre los profesionales de la aviación.

Nuevas amenazas tecnológicas

Expertos del sector advierten que la seguridad del espacio aéreo empeoró en los últimos dos años y medio debido a fenómenos como la suplantación de GPS, una técnica que engaña a los sistemas de navegación de los aviones haciéndoles creer que se encuentran en una posición distinta a la real.

A esto se suma el aumento del uso de misiles y drones militares, que en muchos casos operan lejos de las zonas de combate directas.

Las aerolíneas comenzaron a implementar programas de apoyo psicológico entre pilotos para afrontar el impacto emocional de este escenario.

El impacto del conflicto ya se reflejó en varias operaciones aéreas. Un vuelo de Air France que debía evacuar ciudadanos franceses desde Emiratos Árabes Unidos fue cancelado tras detectarse el lanzamiento de misiles en la región.

En otro caso, un avión de Lufthansa fue desviado desde Riad hacia El Cairo debido a preocupaciones de seguridad regional.

Volar más alto para evitar misiles

Los pilotos que operan en Medio Oriente desarrollaron procedimientos especiales para reducir riesgos.

El capitán Mohammed Aziz, director general de la Autoridad de Aviación Civil del Líbano, explicó que las tripulaciones están entrenadas para actuar ante emergencias: “Los pilotos de Oriente Medio siempre se han enfrentado a crisis, por lo que desde el principio nos capacitamos para lidiar con contingencias, emergencias y todo lo demás”.

Sin embargo, reconoció que nadie puede garantizar la seguridad absoluta: “Nadie puede garantizarte que no bombardearán el aeropuerto o que lo bombardearán”.

Un piloto de Middle East Airlines explicó que las rutas hacia Beirut se volvieron más complejas. En el pasado, los misiles antiaéreos portátiles tenían un alcance de unos 4.500 metros, por lo que los aviones comerciales solían elevar su altitud para mantenerse fuera de peligro.

Además, las aeronaves cargan combustible adicional para poder desviarse en caso de emergencia. Aun así, los pilotos suelen concentrarse en las tareas operativas y no siempre tienen tiempo de procesar lo que ocurre fuera del avión.

“En realidad, estás bastante ocupado en el avión intentando asegurarte de tener autorización para aterrizar, de que todo está en orden, así que no tienes tiempo para procesar tus emociones sobre lo que está sucediendo fuera del avión”, remarca.

aviones estadounidenses iran Los pilotos temen por los bombardeos. Archivo

Los drones también amenazan a Europa

El riesgo no se limita a Medio Oriente. Desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, los drones se transformaron en una herramienta clave de guerra.

Aeropuertos europeos como los de Estocolmo, Múnich y Gatwick en Londres registraron interrupciones en sus operaciones debido a la presencia de drones.

El piloto Christian von D'Ahe, director de la Asociación Danesa de Pilotos de Aerolíneas, alertó sobre esta amenaza creciente: “Los drones no se detectan fácilmente. Podemos verlos en el aire y son muy pequeños. Así que, tarde o temprano, algo ocurrirá”.

Un impacto contra el motor de un avión podría provocar una pérdida total de potencia, mientras que un choque contra las alas podría afectar la capacidad de maniobra de la aeronave.

A diferencia de los aviones, que emiten señales a través de transpondedores, los drones suelen operar sin sistemas de identificación visibles para los radares tradicionales. Esto dificulta su detección en los aeropuertos.

La empresa Dedrone, especializada en tecnología antidrones, registró más de 1,2 millones de violaciones del espacio aéreo con drones en Estados Unidos durante 2025, y prevé que esa cifra continúe creciendo.

Opciones limitadas para las autoridades

Los aeropuertos pueden utilizar radares especializados, sensores de radiofrecuencia y sistemas de interferencia para neutralizar drones. Sin embargo, por razones de seguridad, no siempre es posible derribarlos cerca de zonas pobladas.

El controlador aéreo Tim Friebe, vicepresidente de la Coordinación de Sindicatos Europeos de Controladores de Tráfico Aéreo, explicó que las opciones son limitadas.

“Por ahora tenemos informes de pilotos o, a veces, los controladores detectan drones. El problema es que no hay mucho que se pueda hacer excepto cerrar el aeropuerto”, declaró.

Encuentros inesperados en el aire

El piloto comercial Moritz Burger, radicado en Alemania, recordó un incidente ocurrido durante un aterrizaje en un aeropuerto europeo: “Estaba mirando por la ventana y de repente apareció un objeto que pasó justo debajo de nuestro avión. Lo pudimos ver durante quizás uno, máximo dos segundos”.

Según explicó, no hubo tiempo para reaccionar: “Cuando te encuentras con un objeto que casi choca o que pasa cerca, no hay tiempo suficiente para reaccionar. Por lo tanto, es poco realista esperar que los pilotos puedan sobrevolar un objeto así. Prácticamente no hay nada que podamos hacer”.

La creciente militarización del espacio aéreo y el uso masivo de drones plantean nuevos desafíos para la aviación civil, en un escenario donde los conflictos internacionales impactan cada vez más en la seguridad de los vuelos comerciales.