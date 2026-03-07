"Monarch: El legado de los monstruos" se convierte en la serie de ciencia ficción número 1 en streaming en 67 países + Seguir en









La saga cinematográfica vinculada al MonsterVerse acumula más de 2.500 millones de dólares en taquilla mundial.

El resultado refleja la capacidad del universo de monstruos gigantes para atraer audiencias fuera del circuito cinematográfico.

El estreno de la segunda temporada de Monarch: El legado de los monstruos impulsó a la serie hasta el primer puesto entre los contenidos de ciencia ficción en streaming en 67 países. La producción forma parte del catálogo estratégico de Apple TV+ y amplía el universo narrativo del MonsterVerse, una franquicia que combina cine y televisión para sostener su presencia en el mercado global del entretenimiento.

La primera temporada llegó en 2023 y abrió una nueva etapa para la saga en el ámbito televisivo. El lanzamiento de la segunda entrega, el 27 de febrero de 2026, elevó su visibilidad en la plataforma y desplazó del liderazgo a Hijack, el thriller protagonizado por Idris Elba.

monarch-crew-2 Un éxito global que impulsa el MonsterVerse en televisión El crecimiento del MonsterVerse tiene que ver con una estrategia que integra distintas ventanas de distribución. La saga cinematográfica logró llegar a los 2.500 millones de dólares en ingresos en taquilla mundial, una cifra que respalda la decisión de ampliar el relato hacia la televisión mediante la producción de series y sagas.

La plataforma Apple TV+ incorporó la serie como una pieza central dentro de su oferta de ciencia ficción. El posicionamiento internacional alcanzado por Monarch: El legado de los monstruos indica que el universo de Godzilla y Kong mantiene vigencia comercial y potencial para nuevas producciones audiovisuales vinculadas a la franquicia.

icnMzB7AyQCHqSE6FEYYpS-1200-80 De qué trata Monarch: El legado de los monstruos La serie explora las operaciones de Monarch, la organización secreta dedicada a investigar la presencia de criaturas en la Tierra. La trama sigue a distintos personajes que buscan respuestas tras la aparición pública de estos monstruos, mientras la agencia intenta contener las amenazas y comprender el origen de las criaturas.

El relato conecta eventos ocurridos después del enfrentamiento entre Godzilla y Kong. Una entrega que se mueve entre las distintas líneas temporales y que espera su continuación con el estreno de Godzilla x Kong: Supernova en 2027. La entrega más reciente de la franquicia, Godzilla x Kong: The New Empire, ya alcanzó cerca de 572 millones de dólares en recaudación global, el mayor registro dentro de la saga. Tráiler de Monarch: El legado de los monstruos Embed - Monarch: Legacy of Monsters — Official Trailer | Apple TV Reparto de Monarch Anna Sawai - Cate Randa

Wyatt Russell - Lee Shaw (joven)

Kurt Russell - Lee Shaw

Mari Yamamoto - Keiko

Kiersey Clemons - May

Ren Watabe - Kentaro

Mirelly Taylor - Natalia Verdugo

Joe Tippett - Tim

Elisa Lasowski - Duvall

Anders Holm - Bill Randa

Takehiro Hira - Hiroshi Randa

Qyoko Kudo - Emiko

Christopher Heyerdahl - General Puckett

