Juan Bautista Mahiques eligió a la jueza Gabriela Zangaro como futura titular de la Oficina Anticorrupción

El ministro resolvió proponer a la representante de la justicia porteña para el cargo. La designación aún no está firmada, pero anticipó que espera que se oficialice la semana próxima.

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , confirmó este viernes que eligió a la jueza Gabriela Zangaro como futura titular de la Oficina Anticorrupción (OA) . La designación aún no fue formalizada, pero espera que se oficialice la semana próxima. Asumirá en reemplazo de Alejandro Melik, a quien el flamante funcionario le había pedido la renuncia.

Luego de jurar y asumir en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona , el nuevo ministro solicitó la dimisión de los encargados de los cinco organismos descentralizados sobre los que tiene jurisdicción. Además de la OA, también reclamó su potestad sobre la Inspección General de Justicia (IGJ) , la Unidad de Información Financiera (UIF), el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos ( CIPDH ) y la Oficina de Bienes Recuperados.

Para la primera de ellas, Mahiques anticipó que eligió a la jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y Faltas de la Ciudad de Buenos Aires , quien además es integrante del Consejo de la Magistratura porteño.

"Mi propuesta es que la lidere Gabriela Zangaro. Todavía no está firmada pero va a salir la semana que viene", dijo en diálogo con el canal LN+. "Es una persona con larga trayectoria en Tribunales y muy capacitada" , agregó.

La magistrada, nacida el 28 de agosto de 1970 en la Ciudad de Buenos Aires, es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal.

Cursó el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, el Posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y en Derecho Penal Tributario en su aplicación al área de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Su carrera en el ámbito judicial comenzó en 1989. En 2003 fue nombrada por concurso público como jueza de Primera Instancia en lo PCyF, cargo que ocupa actualmente.

Durante su trayectoria participó del jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura por el período de 4 años en representación de los jueces. Además, integra el cuerpo docente del ciclo de Formación de la escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de CABA.

Renunció el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, luego del pedido de Juan Bautista Mahiques

El nuevo ministro también pidió la salida de Daniel Vítolo, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de la Inspección General de Justicia (IGJ).

La decisión se concretó en las primeras horas de gestión y forma parte del reordenamiento que el flamante ministro busca imprimir en el organismo. La IGJ es una dependencia clave dentro del Ministerio de Justicia, ya que supervisa sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, además de tener injerencia en conflictos institucionales de alto perfil.

El desplazamiento del funcionario se interpreta dentro del recambio que Mahiques busca introducir en el ministerio tras la salida de Cúneo Libarona. Con ese movimiento, el nuevo titular de Justicia empieza a marcar su propio equipo y a redefinir las piezas en un área que en los últimos meses estuvo atravesada por fuertes tensiones políticas y judiciales.