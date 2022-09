Rabina Sarina Vitas: "Rosh Hashaná que sea un año con miel para poder endulzar cada momento de nuestra vida"

Sarina Vitas (SV): En Rosh Hashaná los judíos celebramos el inicio de año que nos lleva a representar la creación del ser humano y la mejor versión de la especie humana en nuestros actos cotidianos. Si bien es el inicio de un nuevo año es también el proceso del inicio de un juicio que se dice que Dios lleva a cada ser humano en este tiempo y en el cual debemos hacer un trabajo de introspección y evaluación donde podamos enmendar aquellos errores y aquellos vínculos de los cuales nos distanciamos por diversos motivos y, desde ese lugar poder mostrar pruebas de que queremos dar nuestra mejor versión.

P: ¿Por qué los judíos celebran, este año el 5.783; a diferencia de otras comunidades religiosas que celebrar el inicio de otros años?

SV: El año está relacionado con la creación del ser humano. Desde donde tomamos conciencia en el pueblo judío que hay humanidad y, por eso consideramos el 5.783. Hay otras culturas y religiones que tienen otros comienzos y son respetables. Si nosotros hablásemos del inicio solamente para los judíos estaríamos hablando de la libertad, es decir de Pesaj, El judaísmo pone el inicio de los años desde la mirada universal. Toda la humanidad será juzgada y debería escuchar el sonido del Shofar (Cuerno de Carnero) para valorar lo que tenemos y que debemos parar y mirar donde estamos y, desde ese lugar evaluar para saber hacia dónde dirigirse.

P: Para el judaísmo, ¿el Año nuevo es una festividad más religiosa si se compara con otras religiones?

SV: No es una festividad más religiosa. En primer lugar, el judaísmo no es una religión sino es una experiencia de vida y, en la misma tenemos determinados símbolos que nos lleva a mantener una mirada atenta y que somos parte de la divinidad, que a aquí tenemos una divinidad y que hay confianza en nosotros para que cumplamos lo que tenemos que hacer. Lo que hacemos en la sinagoga es cargarnos de energía y tomar conciencia de que somos humanos que tenemos errores y soñamos con proyecto.

P: ¿Por qué se denominan terribles o temibles los 10 días que separan el Año Nuevo del Día del Perdón (Iom Kipur)?

SV: Tiene una concepción de respeto. Es un temor reverencial. Es tomar conciencia que las acciones de cada ser humano son vistas por Dios, inclusive las más ocultas. Hay un trabajo de responsabilidad que será juzgado y que nos permitirá repararlo si cometimos errores. El saber que alguien nos está observando nos hace entrar en la categoría de humildes y como enfrentaré lo que viene.

P: ¿Qué se conmemora en Iom Kipur (Día del Perdón)?

SV: Después de todo el proceso que uno hizo de arrepentimiento, de pedir perdón y de saber disculpar y estrechó un vínculo directo con Dios quien será quien perdona o escucha nuestra confesión sobre los errores que cometimos lo que hizo que trasgredamos su Ley. De esta forma saldamos las cuentas con el prójimo.

P: ¿Sería algo similar a los católicos cuando confiesan sus pecados con un sacerdote?

SV: La diferencia es que no tenemos intermediarios. Estamos directamente con Dios. La palabra Teshuva que la decimos mucho en estos días significa arrepentimiento, retorno que en este caso significa re encontrarme con nuestro origen, con la sapiencia, con la iluminidad y la energía que me da saber que somos una partecita de Dios o retornar también a ese lugar que nos equivocamos y saber que acción voy a decidir mañana. Teshuva también significa respuesta, es decir cuál será mi respuesta al otro día de Iom Kipur. El Día del Perdón nos lleva a un estadio en el cual deseamos de estar en este mundo por completo. En Iom Kipur ayunamos, no nos higienizamos; no mantenemos relaciones sexuales, no utilizamos cuero y nos vestimos de blanco al igual de cuando enterramos a nuestros seres queridos. Estamos cuasi muertos, nos desconectamos del mundo material. Sólo cuando se está conectado con la divinidad puedo decidir cómo volveré a la materialidad.

P: En una cultura un poco machista, ¿Qué la sedujo ser Rabina y abrirse camino?

SV: Entiendo que lo que me sedujo es tomar conciencia y sentir que soy parte de un eslabón de un pueblo del cual somos protagonistas de una parte de la historia y quienes me antecedieron hicieron tanto de que me llegue ese mensaje y por tal motivo me siento con el compromiso de hacerlo mantener y trascenderlo.

P: Su mensaje en este Rosh Hashaná…

SV: El mensaje de Rosh Hashana es al igual que todos los años encontrarnos para poder evaluar y poder hacer un espacio de introspección y poder mirarnos para poder proyectar nuestra mejor versión. Todos sabemos que comemos, entre otros alimentos, manzana con miel, para llegar a la miel hay que entrar a un panal y en este caso debemos ingresar al panal del alma para extraer toda la dulzura que necesita este año, por lo cual esperamos que sea un año con mucha miel para poder endulzar cada momento de nuestra vida.