Receta electrónica de PAMI 2026: Guía paso a paso para retirar tus medicamentos

Un nuevo esquema de digitalización que deja atrás el papel en la mayoría de las prescripciones médicas

La herramienta está disponible para dispositivos Android e iOS y funciona como canal oficial de consulta.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) amplió en 2026 el uso de la receta electrónica como canal principal para la prescripción de medicamentos . El esquema apunta a reducir trámites presenciales, ordenar el circuito de entrega y reforzar los controles para evitar la reventa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El nuevo modelo desplaza de forma gradual a la receta en papel y centraliza la información en plataformas digitales propias . La estrategia facilita los trámites y permite un seguimiento dentro del perfil del afiliado.

La receta electrónica es una prescripción médica cargada por el profesional en el sistema y vinculada de manera automática al perfil del afiliado . Una vez emitida, queda disponible para su consulta desde la aplicación Mi PAMI y puede utilizarse en cualquier farmacia habilitada dentro del plazo establecido.

Durante 2026, este formato convive con la receta manual celeste , que requiere activación previa en el sistema, aunque la prioridad institucional está puesta en la modalidad digital. El objetivo oficial es contar con un registro unificado que permita verificar diagnósticos, tratamientos y consumos sin intermediarios.

Realizar la carga de la prescripción en línea

Firmar con su credencial digital

Asociarla al número de afiliado.

Desde ese momento, la receta figura como vigente en la cuenta personal del paciente dentro de la app oficial.

Para retirar el medicamento, el afiliado debe presentarse en la farmacia con su DNI y la credencial de PAMI. No se exige comprobante impreso ni validaciones adicionales, siempre que la receta se encuentre dentro del plazo de uso y no haya sido dispensada con anterioridad.

Requisitos obligatorios para retirar remedios en la farmacia

Cada receta electrónica debe incluir datos personales del afiliado, información del médico tratante y el diagnóstico correspondiente según la codificación sanitaria vigente. El afiliado debe llevar su identificación y credencial para retirar los medicamentos.

Existen excepciones para tratamientos específicos, como oncológicos, psicofármacos y antirretrovirales. En esos casos, PAMI mantiene la exigencia de una receta en papel firmada y sellada, como instancia adicional de control. Si la prescripción vence sin uso, resulta necesario gestionar una nueva consulta médica.

pami celular.webp

Cómo consultar mis recetas vigentes desde la App “Mi PAMI”

La aplicación Mi PAMI permite acceder al historial completo de recetas emitidas, verificar fechas de vencimiento y confirmar si un medicamento ya fue retirado.