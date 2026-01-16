Atención jubilados: cómo mantener los medicamentos gratis de PAMI en 2026

Conocé quiénes pueden acceder a este beneficio a partir de este año y cómo obtenerlo.

El organismo ofrece una cobertura del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas

Inicia el 2026 y con él los beneficios de PAMI continúan vigentes. El acceso gratuito y los descuentos a medicamentos para jubilados y pensionados siguen presentes en el esquema con el objetivo de asegurar la continuidad de los tratamientos y aliviar el impacto del gasto en salud para millones de afiliados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cobertura del 100% está destinada a una lista de tratamientos considerados críticos , especialmente aquellos vinculados a enfermedades crónicas, complejas y de alto costo. Los afiliados no deben pagar copagos por estos medicamentos esenciales, lo que representa un alivio económico clave para quienes dependen de tratamientos prolongados.

El programa de medicamentos de PAMI brinda acceso completamente gratuito a tratamientos destinados a diversas patologías . Dentro de la cobertura total se incluyen:

El beneficio se encuentra vigente para que más de cinco millones de afiliados puedan continuar con sus tratamientos. Desde el organismo destacaron que, gracias a un esfuerzo económico y a una gestión eficiente de los recursos, se garantiza la sostenibilidad del programa.

Además, PAMI cuenta con un Subsidio por Razones Sociales , que asegura la cobertura del 100% de los medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y agudas para aquellas personas que no pueden afrontarlos con sus ingresos.

Para acceder a este subsidio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes previsionales, o hasta 3 haberes si se convive con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No estar afiliado a una empresa de medicina prepaga.

No poseer más de un inmueble.

No ser titular de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

No contar con bienes considerados de lujo ni activos societarios que demuestren plena capacidad económica.

En los casos en los que no se cumpla alguno de los primeros criterios, el afiliado puede solicitar la cobertura total por vía de excepción si el costo del tratamiento indicado representa el 15% o más de sus ingresos mensuales.

pami.png

Requisitos para acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI

El primer paso es solicitar al médico de cabecera que emita y envíe la receta electrónica directamente a la farmacia adherida, lo que agiliza el proceso y evita el uso de recetas en papel. Una vez realizada la prescripción, el afiliado puede retirar los medicamentos presentando únicamente el DNI y la credencial de PAMI.

En caso de no poder acercarse personalmente, un familiar o persona de confianza puede retirar los medicamentos en su nombre, siempre que cuente con la documentación correspondiente.