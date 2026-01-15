Los cinco elementos que PAMI dará gratis a jubilados desde 2026

Conocé cómo acceder al programa y qué documentos son necesarios para obtener la cobertura.

Los trámites los puede realizar el afiliado, un familiar o un apoderado.

PAMI ofrece a sus beneficiarios elementos gratuitos que combinan necesidades relacionadas con la movilidad, la higiene y la visión, tres aspectos críticos para la población adulta mayor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los beneficios se activan a través del programa “Accesorios” y de otros planes específicos que permanecen vigentes. La medida representa un alivio ante la pérdida de cobertura de algunos tratamientos y medicamentos en los últimos años, lo que obliga a los jubilados a priorizar gastos en salud.

El plan habilita la entrega sin costo de los siguientes elementos:

Previene úlceras en pacientes con largas permanencias en cama

Facilita la higiene sin necesidad de desplazarse al baño

Trapecio

Destinado a asistir el cambio de posición del paciente en la cama

Lentes

Dos pares de anteojos al año (ya sea para ver de cerca o de lejos)

Pañales

Ayuda a quienes enfrentan desafíos de movilidad

Para solicitar los elementos se requiere:

Una orden médica (electrónica o manual)

DNI

Un resumen de historia clínica con peso y talle

La gestión se realiza en la plataforma de PAMI y puede completarla el afiliado, un familiar, su apoderado o el médico si está habilitado. La modalidad digital reduce tiempos de espera y evita trámites presenciales innecesarios.

pami.jpg

Anteojos de PAMI: cómo solicitarlo y cuáles son los requisitos

El trámite es similar al del resto de los accesorios: el afiliado debe presentar DNI, credencial y una Orden Médica Electrónica emitida por un oftalmólogo de cartilla. La receta tiene vigencia de 150 días y debe incluir diagnóstico, graduación y firma del especialista.

El siguiente paso consiste en seleccionar una óptica habilitada, realizar la prueba correspondiente y elegir el modelo de anteojos disponible sin costo.

Una vez completado el circuito, el afiliado recibe un comprobante que permite hacer seguimiento del pedido hasta su entrega.

jubilado-con-lentes-1557069.jpg Anteojos gratis para los afiliados al PAMI.

Pañales de PAMI: cómo solicitarlo y cuáles son los requisitos

Para acceder se exige DNI, credencial vigente y receta electrónica emitida por el médico de cabecera.

El sistema permite hasta seis recetas simultáneas. La entrega se realiza a domicilio por la empresa logística asignada, sin costo adicional para el afiliado.

Es indispensable mantener actualizado el domicilio en el padrón para evitar fallas en la distribución. La confirmación puede hacerse por teléfono o de manera presencial en agencias.