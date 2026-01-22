Medicamentos gratis de PAMI en 2026: guía completa de beneficiarios, requisitos y trámites

El organismo confirmo la continuidad de un esquema de cobertura que incluye tratamientos de alto costo y contempla mecanismos alternativos para quienes quedan fuera del listado automático

Los Veteranos de Guerra quedan exceptuados de los requisitos económicos y patrimoniales, aunque deben iniciar igualmente la solicitud del subsidio.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó el alcance del programa de medicamentos gratuitos durante todo 2026 . La cobertura del 100% se mantiene para patologías crónicas, complejas y de alto impacto económico, con vigencia desde enero y alcance nacional para más de cinco millones de afiliados.

La iniciativa forma parte de la estrategia sanitaria del organismo para reducir el gasto directo en salud . A la cobertura automática se suma el subsidio social , un instrumento que permite ampliar el acceso a la gratuidad cuando el tratamiento indicado no figura en la nómina principal.

Durante 2026, PAMI garantiza la entrega sin copagos de una amplia gama de medicamentos considerados esenciales .

Entre los principales grupos de medicamentos incluidos se encuentran:

El acceso a los medicamentos gratuitos se encuentra habilitado para jubilados y pensionados afiliados a PAMI cuyos tratamientos estén contemplados dentro del listado oficial. La condición principal es contar con una prescripción válida emitida por un médico habilitado dentro del sistema del organismo.

Cuando el medicamento no integra la cobertura automática, los afiliados pueden solicitar el subsidio social. Para eso se evalúan ingresos, situación patrimonial y condiciones particulares de salud, con la posibilidad de acceder a la cobertura total por vía de excepción si el gasto mensual en medicamentos supera el 15% de los ingresos.

Paso a paso: cómo retirar los remedios gratuitos en la farmacia

El proceso de acceso se apoya en el uso de la receta electrónica.

Los afiliados deben contar con los siguientes elementos:

Último recibo de cobro .

Credencial vigente de afiliación a PAMI .

Documento Nacional de Identidad ( DNI ).

Orden médica emitida dentro del sistema de PAMI.

Declaración jurada actualizada.

En caso de requerir más de cuatro medicamentos, el Formulario de Medicamentos correspondiente.

El médico de cabecera registra la prescripción en el sistema de PAMI y la envía a la farmacia adherida, lo que agiliza la entrega y reduce los tiempos administrativos. Para el retiro, el afiliado debe presentar DNI y credencial de PAMI. Si no puede concurrir, una persona autorizada puede realizar el trámite con la documentación correspondiente, sin necesidad de poderes adicionales.

¿Qué hacer si mi medicamento no está en la lista de gratuidad?

En los casos en los que el fármaco no cuente con cobertura total, PAMI mantiene vigentes esquemas de asistencia complementaria. El subsidio por razones sociales permite acceder a la gratuidad cuando existe vulnerabilidad económica comprobada.

Además, el organismo ofrece descuentos parciales para el resto de los afiliados. Durante 2026, se aplican rebajas de entre el 50% y el 80% para medicamentos de uso crónico y un descuento del 40% para tratamientos de uso eventual, aplicados sobre el precio de venta PAMI. Si el costo mensual de los medicamentos equivale al 15% o más de los ingresos, puede solicitarse la cobertura total mediante evaluación individual.

Para este trámite, el organismo requiere: