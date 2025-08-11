Regresan las lluvias y tormentas a Buenos Aires: cómo seguirá el clima esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan marcas de entre 5 grados de mínima y 19 de máxima.

Después de una racha de jornadas secas y con cielo mayormente estable , el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cambio de escenario porque se anuncia la vuelta de las lluvias en la Capital Federal y sus alrededores.

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantiene cauto, otros especialistas del tiempo anuncian el regreso de las precipitaciones en el AMBA.

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores arranca con buenas condiciones del clima, y con mucha amplitud térmica, lo que dará lugar a mañanas y noches frías, pero tardes templadas.

El SMN informó de esta forma que se prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 5 grados de mínima y 19 de máxima.

El martes, en la continuidad de la nueva semana, se prevé también cielo parcialmente nublado durante el día, pasando a mayormente nublado en la noche; acompañado por marcas térmicas de entre 6 y 19 grados.

Para mitad de semana, el miércoles tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas rondarán entre 9 y 15 grados.

frio polar.webp Desde el jueves se espera un descenso térmico, con mínima de 3 grados y máxima de 13. Getty images.

Desde el jueves se espera un descenso térmico, con mínima de 3 grados y máxima de 13. El cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y despejado por la tarde y noche. El viernes mantendrá la tendencia, con registros de 3 a 14 grados.

Cuándo vuelve a llover en el AMBA

El pronóstico extendido del SMN no anticipa precipitaciones hasta el sábado 16 de agosto, jornada que se presentará entre parcial y mayormente nublada, con temperaturas de 7 a 14 grados.

En cambio, el sitio especializado Meteored prevé lluvia débil ese mismo sábado, desde el mediodía hasta la medianoche, con probabilidades de entre 30 y 40%.

Además, Meteored indica chances de lluvia débil para el domingo 17 de agosto, Día del Niño, pero solo hasta las 3 de la madrugada.