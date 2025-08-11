Los beneficios de caminar para la salud: cuántos minutos hay hacer por día, según los especialistas

Dos estudios recientes realizados en EEUU y el Reino Unido, indicaron que caminar a paso rápido puede marcar una diferencia significativa en la salud cardiovascular y la longevidad.

Una de las actividades más recurrentes de las personas para mantenerse activos es la de salir a caminar . Esta práctica ofrece numerosos beneficios para la salud , tanto física como mental.

En este sentido, según dos estudios recientes realizados en EEUU y el Reino Unido, caminar a paso rápido entre 15 y 30 minutos al día puede marcar una diferencia significativa en la salud cardiovascular y la longevidad .

Ambas investigaciones coinciden en que caminar a un ritmo rápido se asocia con la disminución de la mortalidad .

En el caso del estudio liderado por la Universidad de Vanderbilt, EEUU se analizó los hábitos de actividad física de 79.856 adultos residentes en 12 estados de EEUU, con un seguimiento promedio de casi 17 años. En el mismo, se observó que dedicar al menos 15 minutos diarios a caminar paso ligero reduce casi un 20% el riesgo de muerte por cualquier causa, en comparación con los que caminan lentamente durante más de 3 horas al día.

Los investigadores distinguieron entre caminar lentamente , a las actividades como pasear al perro o desplazarse en el trabajo, y caminar rápido , que implica actividades como subir escaleras o realizar ejercicio a paso ligero. Los resultados sugieren que el esfuerzo cardiovascular adicional requerido al caminar rápido podría ser la clave de los beneficios observados.

Correr a la mañana Algunas personas también optan por salir a correr

Por su parte, la Universidad de Glasgow llevó a cabo un estudio con 420.925 participantes del Biobanco del Reino Unido, de los cuales 81.956 aportaron información detallada sobre el tiempo dedicado a caminar a diferentes velocidades.

El análisis reveló que caminar a un ritmo rápido, ya sea autoinformado o medido con acelerómetros, se asocia con un menor riesgo de desarrollar arritmias cardíacas. El aumento de la frecuencia cardíaca y la mejora de la circulación sanguínea que se producen al caminar más rápido fortalecen el corazón y contribuyen a reducir la inflamación y los factores metabólicos relacionados con la aparición de arritmias.

El seguimiento, se extendió durante un promedio de 13 años y permitió identificar que el 9% de los participantes desarrolló algún tipo de arritmia cardíaca, como la fibrilación auricular. Es así como, los investigadores clasificaron los ritmos de caminata en lento (menos de 5 km/h), promedio (entre 5 y 6 km/h) y rápido (más de 6 km/h). Más del 41% de los participantes caminaba a ritmo rápido, el 53% a ritmo promedio y el 6,5% a ritmo lento.

Caminata Caminar ayuda a quemar calorías y grasas, lo que facilita el mantenimiento o la pérdida de peso

Por qué es importante salir a caminar

Caminar es una de las actividades físicas más accesibles. Sus beneficios incluyen la mejora de la circulación, el fortalecimiento de músculos y huesos, el control del peso corporal y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Además, caminar contribuye a la salud mental al disminuir el estrés y la ansiedad, y potencia la memoria y las funciones cognitivas. En cuanto a la salud cardiovascular, ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL y a mantener una presión arterial saludable, lo que promueve la oxigenación y la eficiencia del sistema circulatorio.

En cuanto a las recomendaciones prácticas, los expertos sugieren caminar al menos 30 minutos diarios, cinco días a la semana, aunque el ritmo es tan importante como la duración. Los estudios indican que caminar a paso rápido durante 20 a 30 minutos al día puede ser suficiente para reducir de manera significativa el riesgo de arritmias y de mortalidad.

Adoptar el hábito de caminar a mayor velocidad puede ser una decisión sencilla y efectiva para fortalecer el corazón y sumar años de vida saludable.