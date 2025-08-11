Batalla campal en Córdoba: más de 20 jóvenes protagonizaron una brutal pelea en plena calle







Un enfrentamiento entre dos jóvenes desató una pelea masiva en el barrio Alberdi, con corridas y agresiones frente a decenas de testigos.

Dos detenidas en la batalla campal de Córdoba.

Una violenta pelea entre dos adolescentes se transformó en una batalla campal que involucró a más de 20 jóvenes en la noche del viernes en Córdoba. El episodio ocurrió en la intersección de Avellaneda y Avenida Colón, en el barrio Alberdi, una zona muy concurrida incluso durante la noche.

Las cámaras de seguridad de la ciudad captaron el enfrentamiento inicial entre dos menores de 13 y 17 años, que rápidamente se extendió cuando otros adolescentes se sumaron al conflicto. La pelea incluyó golpes, patadas, corridas y emboscadas, y se desarrolló a solo 200 metros de la Jefatura de Policía.

Lograron detener a las jóvenes implicadas Gracias a las imágenes de los dispositivos de monitoreo, la policía pudo identificar y detener a las dos jóvenes que comenzaron el enfrentamiento. Ambas quedaron demoradas por algunas horas mientras las autoridades intentaban esclarecer las causas que desencadenaron la violenta escena.

El incidente generó conmoción entre los testigos que circulaban por la zona, quienes presenciaron cómo la situación escaló rápidamente y se volvió incontrolable. El accionar policial fue fundamental para controlar la situación y dispersar a los participantes, evitando que la pelea continuara. Las autoridades siguen investigando para determinar los motivos detrás del conflico y prevenir futuros incidentes en esa zona de Córdoba.

