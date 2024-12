Ricardo Gareca se sometió a una prueba de ADN para determinar si tiene otra hija

El exfutbolista dialogó con la prensa tras someterse a dichas pruebas . "Yo me hice presente, ella no. Es lo único que puedo decir, nada más. Ustedes saben que estoy con compromisos allá en Santiago de Chile", manifestó.

Por último, antes de subirse a su vehículo, el exjugador de Boca, River y la Selección argentina reflexionó: "Yo nunca tuve problemas con nadie. Simplemente, me hubiese gustado que esto agarrase otro curso privado. Soy una persona pública que tiene una familia, que tiene hijos, nietos. Me hubiese gustado que esto se manejara de otra manera. Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto nada. Apareció 40 años después. A mí me citaron y no tengo ningún tipo de problemas. Pasa que yo vivo en Chile y hoy se fijó una fecha en la que puedo estar".

No es la primera vez que atraviesa una situación de este tipo

No es la primera vez que Gareca afronta una situación de estas características, ya que en 2021 reveló que tenía una hija extramatrimonial, aunque aquella vez terminó con un desenlace distinto.

"Es una historia particular, es la primera vez que lo cuento. Fue en el año 2013, cuando ya habían pasado 30 años. Fue algo increíble. Era un momento mío profesional bárbaro en todo aspecto y de la nada aparece una hija", explicó en diálogo con Urbana Play.

Por aquellos tiempos, su hija Fiorella se comunicó con su hijo mayor para llegar a un acuerdo. "Fue un contacto entre ella y mi hijo mayor, Milton, a través de las redes. Pegaron onda, hablaron y llegaron a la conclusión de que yo probablemente era su padre. Y resultó ser que era así. Yo no tenía conocimiento alguno de nada. Pasó toda una vida, yo con nietos", detalló.

Si bien contó que la noticia causó impacto en su familia, el "Tigre" destacó el acompañamiento de su esposa e hijos. "Fue duro, fue una etapa dura de mi vida, complicada, en la que tuve la comprensión de mi esposa, a la que le estoy eternamente agradecido. Me bancó en momentos muy complicados, muy difíciles. Yo necesité irme al exterior, fue ahí que estuve en Palmeiras. No me fue bien, pero es que yo no estaba bien para tomar decisiones. Pero yo necesitaba trabajar y me fui afuera", señaló el DT.

"Fue una historia fuerte, pero hoy en día somos familia. Ella está totalmente incorporada, integrada. Fue conocer a otra persona adulta e integrarla rápidamente. Conté con el apoyo de mi familia, mi esposa y mis hijos", concluyó Gareca, al tiempo que remató: "Tocaste el tema, pero no lo voy a hablar más con nadie. No quiero hacer una novela de esto. Yo me dedico al fútbol, no hablo de mi vida privada".