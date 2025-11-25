SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de noviembre 2025 - 14:14

Rocío Oliva habló sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona: "Si fue abandonado todos somos culpables"

La última pareja del ídolo popular argentino decidió hablar a cinco años de su muerte. Entre otras cosas, expresó su deseo de que se esclarezca lo que pasó.

Según afirmaron, la expareja del astro concedió una entrevista donde expresó su deseo de que el proceso finalmente permita esclarecer lo sucedido y darle al "Diez" la justicia que, según ella, corresponde.

Al ser consultada sobre el próximo tramo del expediente, Oliva afirmó: “Es una buena manera de saber que la Justicia existe”.

El deterioro de Diego Maradona y la investigación

La ex futbolista insistió en que el juicio debe despejar las dudas sobre los últimos meses de Maradona. “Lo que nos gustaría a todos es que Diego tenga la justicia que merece, que se sepa qué fue lo que pasó y por qué se vino tan abajo de pronto”, señaló.

rocio oliva.jpg
Aun así, rechazó las conjeturas extremas: “No creo que lo haya matado, es re feo pensar eso”.

Y respecto a las acusaciones de abandono, dejó una frase contundente: “Si Diego fue abandonado, todos somos culpables”.

Su rol en los días previos a la muerte

Oliva también explicó que no contaba con herramientas para intervenir de manera más directa en la situación que atravesaba el ex capitán de la Selección.

“La realidad es que en la interna no podía hacerme cargo, no tenía manera, no había una forma de resolver eso. Lo único que pude hacer es enojarme para poder hacerle una llamada telefónica. Hay gente que podía llegar, yo no podía”, relató.

El recuerdo más doloroso: la visita al cementerio

En otro tramo de la entrevista, Oliva recordó cómo vivió el momento en que visitó la tumba del Diez por primera vez. “Lloraba como una nena. Él está enterrado a menos de 10 cuadras de casa”, comentó emocionada.

Finalmente, confesó que, al comienzo, la cercanía física con el lugar le resultaba insoportable. “Me daba rabia, ‘no podés estar acá, la puta madre’”, concluyó.

