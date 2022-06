Se hizo pasar por preceptor para entrar a robar a una escuela de Rosario

Según informaron los medios locales, en el Centro Asturiano, por ejemplo, se habría hecho pasar por padre de una chica y robó un teléfono celular de una mochila.

Una de las víctimas del hecho ocurrido en la escuela N° 408, relató: "Estaba en mi oficina. Me saludó con un beso, le pregunté si venía a reemplazar a un compañero que faltaba y me dijo que sí; le expliqué el trabajo, le di el material y me fui a izar la bandera".

image.png Robo en una escuela de Rosario Captura de TV

"Luego volví y me faltaban cosas de mi bolso: la billetera con documentos, tarjetas, y efectivo, además del celular", contó la mujer en diálogo con El Tres, mientras que dijo que, más allá del uso fraudulento que puede hacer con su DNI y sus tarjetas, tiene "miedo de todo" porque el delincuente conoce dónde vive y dónde trabaja.

"Tengo miedo de que me persiga o de algo que pueda hacer sabiendo todos mis datos", advirtió, tras lo cual contó acerca de otro caso que implicaría al mismo autor: "En un club se hizo pasar por empleado de seguridad y se metió en una fiesta. Se ve que tiene varios disfraces. Aprovechó para robar el celular de la cumpleañera, plata y pertenencias de otras personas".

La mujer señaló que realizó la denuncia en la comisaría 10ª donde además pasó las fotos del sujeto que además se viralizaron en las redes sociales y grupos de WhatsApp de diferentes escuelas a modo de advertencia.