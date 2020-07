Otra advertencia de Belocopitt: "El sistema de salud puede colapsar"

Belocopitt, en diálogo con el canal de televisión América, se refirió también al sistema de salud y a cómo esta no es dada a conocer de la mejor manera ni con la verdad. "La realidad del sistema de salud no es la que se informa. Hoy tenemos un 90% de ocupación de piso en el sistema privado de salud en Ciudad de Buenos Aires. Swiss Medical habló con muchas instituciones para derivar pacientes pero muchas no nos pueden recibir", aseguró