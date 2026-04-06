Tragedia en Tucumán: el temporal dejó tres muertos, 96 escuelas sin clases y más de 10.000 familias afectadas

El devastador temporal del sábado último superó las previsiones meteorológicas con lluvias que alcanzaron los 270 milímetros en cinco horas, en algunas zonas. Dolor por la muerte de un menor de 12 años por electrocución y de un joven matrimonio que no pudo escapar de su auto cuando fue arrastrado por el agua. Las zonas más afectadas fueron los departamentos Chicligasta, Río Chico, Leales, Monteros, Simoca y Burruyacu.

Así fue encontrado el auto en el que iba el matrimonio que murió y que fue arrastrado por el agua, en medio de la tormenta.

El intenso temporal que azotó Tucumán entre la noche del sábado 4 y la madrugada del domingo 5 de abril superó las previsiones meteorológicas por lluvias que alcanzaron los 270 milímetros en cinco horas, en algunas zonas. Dolor por la muerte de un menor de 12 años por electrocución y de un joven matrimonio que no pudo escapar de su auto cuando fue arrastrado por el agua. Las zonas más afectadas fueron los departamentos Chicligasta, Río Chico, Leales, Monteros, Simoca, Burruyacu y Tafí Viejo.

Frente al impacto de la tormenta, la ministra de Educación Susana Montaldo decretó la suspensión de clases en 96 establecimientos educativos del interior provincial como primera medida de resguardo, por lo que este lunes no hubo actividades en estos establecimientos. La decisión abarca escuelas de los departamentos más afectados como Chicligasta, Río Chico, Leales, Monteros, Simoca y Burruyacu, en donde los edificios presentan daños o resultan inaccesibles por los caminos anegados. La cifra podría modificarse en la medida que mejoren las condiciones del tiempo, señaló a este medio una fuente de Educación.

Entre los establecimientos se encuentran la "Escuela N°150" de Sunchal, la "Escuela de Comercio Vicente Vital Heredia" de El Timbó, la "Especial Alcira del Blanco de Ergueta" en La Madrid, y la "Escuela N°148" de Monteros. Por estas horas, equipos técnicos recorren las zonas afectadas para evaluar los daños y determinar cuándo se podrá retomar a la normalidad educativa.

Tras una reunión del Comité de Emergencia que encabezó el gobernador Osvaldo Jaldo , el gobierno provincial confirmó que ya son más de 10.000 las familias asistidas desde diciembre pasado, producto de la seguidilla de eventos climáticos extremos que azotaron la región. El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso , precisó que el operativo de emergencia se desplegó de manera inmediata en los pueblos de La Madrid y Santa Ana, con relevamientos puerta a puerta para llegar a todos los damnificados. "A pesar de la magnitud del temporal, actualmente no hay más de 100 personas albergadas en centros de evacuación, ya que la mayoría pudo retornar a sus hogares tras el retroceso de las aguas", señaló el funcionario.

El saldo trágico del temporal incluye tres víctimas fatales que conmocionaron a la provincia. Lisandro, un niño de 12 años, murió electrocutado mientras jugaba en una calle inundada del sur de San Miguel de Tucumán , en la intersección de calles Jujuy y avenida Democracia. El menor, que cursaba el último año de primaria, recibió una descarga eléctrica de un poste o cable caído en medio del agua.

#URGENTE | Grandes inundaciones en Tucuman, en particular sobre la capital provincial. Nuevamente se superan los 200 mm de forma extraoficial en algunas zonas, con anegamientos locales muy notables. Evitar zonas inundables y no conducir sobre el agua. IG: meteoaficionados2 pic.twitter.com/xhFp7gb6uK

Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, una joven pareja que regresaba de un casamiento, fueron hallados sin vida adentro de su auto que fue arrastrado por la crecida de un arroyo en el departamento Tafí Viejo. El Nissan Versa blanco quedó incrustado bajo un muro, a la altura del barrio Villa Nueva Italia. La pareja estuvo desde el mediodía del sábado en una boda, en un salón de fiesta, y se retiró en medio de la tormenta. El último contacto con la familia fue alrededor de las 21, cuando contaron por teléfono que estaban detenidos adentro del vehículo, aguardando que la lluvia disminuyera. En esos momentos la tormenta ya se hacía sentir con mucha fuerza en distintos puntos de la provincia. La muerte de la pareja dejó dos hijos huérfanos, de 9 meses y 5 años.

Bomberos y autoridades informaron que antes de hallar el vehículo de Robles y Albornoz, otros tres autos tuvieron que ser asistidos en la misma zona, lo que da cuenta del riesgo que enfrentaron quienes circularon por esos caminos anegados, que están atravesados por canales y arroyos pero que durante gran parte del año están secos.

"Debió ser alerta roja"

El Director de Defensa Civil de la provincia, Ramón Imbert, admitió que el fenómeno superó las previsiones: "Esto tendría que haber sido una alerta roja y no una alerta amarilla por la cantidad de milímetros que cayeron", sostuvo en contacto con los medios, en la Casa de Gobierno. El Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado precipitaciones de 30 a 60 milímetros pero en algunas localidades, como Alpachiri, en el sur tucumano, se registraron más de 210 milímetros en apenas tres horas, y en Monteros cayeron 270 milímetros en 5 o 6 horas, cuatro veces más de lo previsto, precisó el funcionario.

Christopher Brito, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Tucumán, explicó que el suelo provincial ya estaba saturado tras acumular 1.400 milímetros hasta marzo, por lo que los 270 milímetros adicionales en Alpachiri y Monteros, registrados en un pluviómetro del INTA, representaron unos 2.700.000 litros de agua por hectárea que el terreno no pudo absorber. "No hay suelo que aguante tanta cantidad de agua", afirmó Brito, quien destacó que la alerta amarilla vigente desde el miércoles previo no alcanzó para prevenir la tragedia.

santabarbara En las zonas afectadas se montaron puestos sanitarios para asistir a los afectados por las inundaciones.

Cortes de rutas

El temporal provocó cortes totales y parciales en múltiples rutas estratégicas de la provincia, lo que complicó hasta el domingo el acceso a zonas turísticas y dejó a localidades aisladas. Entre ellos, hubo tres deslizamientos de roca sobre la ruta provincial 307, que une la llanura tucumana con Tafí del Valle, pero el más importante fue en el kilómetro 36,5, en el sector conocido como "El Aluvión". En la vieja traza de la ruta nacional 38 se registró un corte total en el acceso norte a Aguilares, específicamente en la intersección con calle Chubut, debido a que se abrió un canal en la traza para que drenara el agua.

Otras rutas que presentaron problemas fueron la 330, de conexión entre Alpachiri y Alto Verde; la 334, a la altura del arroyo San Francisco, y permanece cerrada la Ruta Nacional 65, que une a Tucumán con Las Estancias (Catamarca), entre otras.

Un nuevo golpe

El temporal de este fin de semana golpeó a una provincia que todavía no se recupera de las devastadoras inundaciones de marzo, cuando la localidad de La Madrid quedó bajo el agua por el desborde del río Marapa y la apertura de todas las compuertas del dique Escaba, tras intensas lluvias en la zona y en Catamarca.

Entre el 10 y el 13 de marzo, más de 3.000 vecinos de La Madrid tuvieron que acampar durante cinco noches a la vera de la Ruta Nacional 157, primero en improvisados toldos y carpas, y luego con asistencia del gobierno provincial. El agua alcanzó hasta 1,5 metros adentro de las viviendas y arrasó con todo a su paso, como electrodomésticos, muebles y animales de crianza de campo. Para facilitar el escurrimiento del agua la traza fue abierta en tres lugares por equipos de la Dirección Provincial de Vialidad.

Este fin de semana, el fenómeno de precipitaciones extraordinarias alcanzó también a las ciudades de Concepción, Aguilares, Graneros, Leales, Alpachiri, Monteros y barrios enteros del sur de la capital tucumana.

comite El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la reunión del Comité de Emergencia por las intensas lluvias del fin de semana.

"Este temporal superó las previsiones"

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes 6 de una reunión ampliada del Comité de Emergencia en Casa de Gobierno, acompañado por todo su gabinete, autoridades de Defensa Civil y la Policía. Allí admitió la magnitud del desastre y la diferencia entre lo pronosticado y lo ocurrido. "En el caso particular nuestro, el día sábado a la tarde y madrugada del domingo, hemos tenido temporales y caídas de agua muy importantes que llegaron a niveles de 200 milímetros, no en un solo lugar, sino en varios lugares del interior de la provincia y también entre 100 y 150 en San Miguel de Tucumán".

Jaldo confirmó las tres víctimas fatales y expresó sus condolencias: "Hemos tenido que lamentar víctimas fatales. Hicimos una evaluación de muchas familias que están sufriendo producto de las inundaciones, no solo en parte de Capital, sino también en el sur de la provincia". Destacó la presencia del Estado en el territorio: "Venimos con todo nuestro equipo, con el Comité de Emergencia en pleno, acompañando y estando a la par de esa gente desde el primer momento. De aquellos tucumanos que también sufren y que se inundaron ya por segunda vez y por tercera vez, en algunos casos".

Eventos bajo alerta

Christopher Brito, del Servicio Meteorológico Nacional en Tucumán, cuestionó implícitamente la falta de cumplimiento de las alertas. "El día sábado ya teníamos una alerta vigente que iba a empezar a las 18 y terminaba a las 6 de la mañana del domingo. Una alerta que estaba vigente, reitero, desde el miércoles o jueves", recordó.

Brito destacó, en diálogo con el programa "Mediodías Taficeños", que se emite por FM Dale, el riesgo de los eventos masivos realizados pese a la advertencia: "El sábado tuvimos varios eventos, algunos que congregaron mucha gente y que movilizó a muchos tucumanos por diferentes rutas de la provincia bajo una alerta meteorológica que ya estaba presente. Las alertas las emite el Servicio Meteorológico para toda la población y tienen que ser cumplidas".

El meteorólogo se refirió, en especial, al recital de Tan Biónica en San Miguel de Tucumán: "Tuvimos un recital bastante importante en donde sobre la marcha, ya con público en el estadio y cubierto de agua el lugar, se decidió suspenderlo". El observador del SMN advirtió que "el jueves, viernes y el sábado habría lluvias, con el potencial de tormentas moderadas".

El ciclo de emergencias hídricas que arrastra Tucumán desde diciembre plantea interrogantes sobre la infraestructura de drenaje, la planificación territorial y la eficacia del sistema de alertas temprana, en una provincia en donde los problemas por el clima se repiten con regularidad.