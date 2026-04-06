Hoy sería el lanzamiento del satélite Starlink que había sido reprogramado por mal tiempo

Conocé los motivos de esta nueva fecha y qué implicaría para la compañía tener que posponer el evento.

Cada lanzamiento sostiene el cronograma de expansión y mantiene el flujo de operaciones de Space X.

El cronograma espacial de SpaceX atraviesa una nueva instancia de incertidumbre, con el despegue del cohete Falcon 9, desde la base de Vandenberg, en California. La misión incluye el envío de 25 satélites Starlink y forma parte del plan de expansión de la red de internet satelital. La empresa definió una nueva ventana de lanzamiento , tras la suspensión registrada en el intento previo.

La compañía ajustó los tiempos luego de una interrupción a segundos del despegue, vinculada a condiciones meteorológicas adversas . El nuevo intento se ubica dentro de una franja horaria, que se extiende entre las 16:03 y las 20:03 (hora del Pacífico), lo que equivale a las 20:03 y 00:03 en Argentina.

El operativo se desarrolla en la costa oeste de Estados Unidos, una zona habitual para misiones con órbitas polares o de alta inclinación. La elección de esta base responde a la necesidad de posicionar satélites en trayectorias específicas dentro de la constelación Starlink.

Este cohete constituye una pieza central dentro del esquema de lanzamientos de SpaceX, porque permite transportar múltiples cargas útiles y cuenta con un sistema de reutilización de etapas , lo que reduce costos operativos en cada misión.

El objetivo de este vuelo se centra en incorporar 25 nuevos satélites a la red Starlink . Cada envío amplía la cobertura global del servicio y mejora la capacidad de conexión en distintas regiones . La empresa sostiene una frecuencia alta de lanzamientos para sostener el crecimiento de su infraestructura orbital.

El procedimiento incluye etapas técnicas que se ejecutan en secuencia:

Carga de combustible

Refrigeración de motores

Ignición final antes del despegue

Separación de etapas y la liberación de los satélites en órbita.

El seguimiento de la misión incorpora variables clave para la industria aeroespacial. Los analistas observan los siguientes factores:

Precisión en el despliegue

Recuperación del propulsor

Tiempos de reutilización del equipo

Ya que son elementos que inciden en la continuidad de futuras operaciones. La eventual recuperación de la primera etapa del Falcon 9 permite su reutilización en otros vuelos y reduce por ende el costo por lanzamiento, junto con la eficiencia del sistema logístico de la compañía.

starlink

¿Qué son los "vientos superiores" que podrían afectar nuevamente el lanzamiento?

Las condiciones climáticas cumplen un rol determinante en este tipo de operaciones. Los llamados vientos superiores se ubican en capas altas de la atmósfera y pueden afectar la estabilidad del cohete durante el ascenso.

Estos vientos generan cargas aerodinámicas adicionales sobre la estructura del vehículo. La combinación de velocidad y dirección del aire puede alterar la trayectoria prevista y comprometer la precisión del sistema de guiado. Los equipos técnicos evalúan estos factores a través de globos meteorológicos y modelos predictivos. Los datos permiten definir si el lanzamiento cumple con los parámetros de seguridad establecidos.

El intento anterior se suspendió segundos antes de la ignición debido a estos fenómenos. La decisión respondió a criterios de resguardo, tanto del cohete como de la carga útil, ya que cualquier desvío puede provocar fallas durante la misión.

Y, debido a que el entorno costero de Vandenberg presenta variaciones frecuentes en las capas de viento, la compañía se ve obligada a realizar controles constantes durante la cuenta regresiva. La evaluación final se realiza minutos antes del despegue. Los controladores analizan la información en tiempo real y determinan si la operación continúa o se pospone. Por lo que la reprogramación de lanzamientos forma parte de la operatoria habitual en la industria espacial. Las demoras por clima no implican fallas técnicas, sino ajustes dentro de protocolos de seguridad establecidos.