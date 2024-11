San Isidro: descubrieron infraganti a dos trapitos queriendo robar una camioneta y los detuvieron

“Estoy en Sebastián Elcano al 600, estacioné en la calle y se me acercaron dos trapitos, me cobraron estacionamiento y cuando me estaba alejando me acordé que no había cerrado el auto y cuando me asomo para cerrarlo, veo uno metido en mi auto, viendo que tenía. Es un flaco con jeans roto, gorra y chaleco. Si pueden mandar a alguien”, denunció por audio al chat de WhatsApp de Ojos en Alerta que está conectado en forma directa con el Centro de Operaciones Municipal (COM).