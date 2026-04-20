Almirante Brown: un niño descubrió en Claypole el cuerpo de su madre enterrado en el patio de la casa de la pareja + Seguir en









Según fuentes oficiales, el menor de 12 años no tenía novedades de su progenitora desde hace más de 15 días.

El hallazgo ocurrió este sábado, cuando el menor llegó a la vivienda de su madre después de varios días sin novedades de ella.

El partido de Almirante Brown se ve conmocionado por un nuevo femicidio en Claypole. Un menor de 12 años halló los restos de su madre sepultados en el patio de la vivienda de la pareja. La policía busca intensamente al presunto femicida, quien desapareció tras el hallazgo y es el principal sospechoso del crimen.

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Los hechos salieron a la luz este sábado debido a la preocupación del hijo, quien no tenía contacto con la víctima desde hacía más de 15 días. Según consta en la investigación, el menor ya había intentado localizarla en la vivienda el 2 de abril; en ese momento, el ahora prófugo lo recibió y le negó el contacto alegando que la mujer se había ausentado.

En aquel momento, al niño le resultó sospechoso notar que, tras la puerta que le abrió el hombre, se veía un sector del jardín con la tierra recién movida. Sin embargo, a los días, el joven volvió a la casa con la misma intención pero esa vez la respuesta fue peor: su padrastro le dijo que no la iba a volver a ver “nunca más”.

El joven decidió actuar por cuenta propia, entró a la propiedad. Al comenzar a excavar, visualizó los restos de su madre, a quien identificó por un tatuaje en uno de sus brazos. En estado de shock, dio aviso a su tía y ella se encargó de dar parte a las autoridades.

muerte en almirante brown El lugar del hallazgo. Investigación en Almirante Brown Al lugar arribaron efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y la división de Casos Especiales. Además, los peritos de la Policía Científica extrajeron el cadáver, que “se encontraba en avanzado estado de descomposición y tenía un trapo colocado en la boca”.

La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia de Lomas de Zamora, con el foco puesto en el conviviente de la mujer, quien aún no fue localizado. El acusado cuenta con antecedentes penales, lo que agrava su situación procesal. Mientras se aguarda el informe de la autopsia para confirmar la mecánica de la muerte, las fuerzas de seguridad continúan con el operativo de búsqueda