Se conoce el fallo contra la expareja de Carolina Píparo por atropellar a motociclistas tras un asalto

La Justicia dará a conocer la sentencia en el caso de Juan Ignacio Buzali, acusado de tentativa de homicidio. La Fiscalía pidió seis años de prisión y la querella elevó el reclamo a ocho.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata dará a conocer este lunes el veredicto en el proceso judicial contra Juan Ignacio Buzali , expareja de Carolina Píparo , imputado por haber embestido a dos motociclistas en un episodio ocurrido en 2021.

La resolución se conocerá desde las 11 en la sede judicial platense, en el marco de un juicio que analizó las circunstancias en las que se produjo el hecho. Todo se originó durante la madrugada del 1° de enero de ese año, cuando Carolina Píparo denunció haber sido víctima de un robo en la zona de La Loma.

De acuerdo con su relato, varios individuos armados en moto le sustrajeron pertenencias. Tras ese episodio, la pareja se dirigía a realizar la denuncia, pero en el trayecto creyó identificar a los presuntos asaltantes y comenzó a seguirlos en un vehículo.

La persecución terminó en la intersección de las calles 21 y 40, donde Juan Ignacio Buzali impactó contra una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un menor de 17 años. Ambos resultaron heridos tras caer al asfalto.

Durante el juicio, iniciado en marzo, el acusado sostuvo que no actuó con intención de causar daño y definió lo ocurrido como un hecho desafortunado. En sus palabras finales ante el tribunal —integrado por Ramiro Fernández Lorenzo , Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci — expresó su arrepentimiento y pidió disculpas.

CAROLINA PIPARO Y JUAN IGNACIO BUZALI.jpeg La resolución se conocerá desde las 11 en la sede judicial platense, en el marco de un juicio que analizó las circunstancias en las que se produjo el hecho. Todo se originó durante la madrugada del 1° de enero de ese año, cuando Carolina Píparo denunció haber sido víctima de un robo en la zona de La Loma.

En la etapa de alegatos, el fiscal Juan Pablo Caniggia solicitó una pena de seis años de prisión efectiva al considerar que se trató de un caso de doble tentativa de homicidio. Por su parte, el abogado querellante Martín Miguel De Vargas pidió una condena de ocho años. La defensa, en cambio, insistió en la absolución, argumentando la ausencia de intencionalidad.

El caso tuvo además antecedentes durante la instrucción. En 2021, el imputado obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por decisión judicial, luego de evaluaciones que consideraron su situación personal, domicilio y estado psicológico. La fiscal María Eugenia Di Lorenzo no se opuso a esa medida, que también contó con informes periciales que descartaron riesgos psiquiátricos.

Con todos estos elementos, el tribunal dará a conocer una sentencia que pondrá fin a un proceso seguido de cerca por la opinión pública desde sus inicios.