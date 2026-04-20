Hallaron muerto a Danilo Neves Pereira, el profesor brasileño que era buscado en Buenos Aires: qué se sabe del caso

El joven de 35 años había desaparecido tras concretar una cita en Avenida de Mayo. Ingresó como NN al Hospital Ramos Mejía y murió al día siguiente.

Hallaron muerto a Danilo Neves Pereira , un profesor brasileño de 35 años que era intensamente buscado en la Ciudad de Buenos Aires en las últimos días. El hombre había desaparecido el pasado 14 de abril en el microcentro porteño. Según confirmaron fuentes de la investigación, el mismo día de su desaparición ingresó descompensado al Hospital Ramos Mejía como paciente no identificado y falleció 24 horas después.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17 y de la Policía de la Ciudad, que intervino a través del área de búsqueda de personas.

La última comunicación del docente ocurrió durante la madrugada del día de su desaparición. Cerca de las 4 de la mañana, le envió un mensaje a un amigo con su ubicación: se encontraba en un departamento sobre la avenida de Mayo, donde había pactado un encuentro con un joven al que había conocido por una aplicación de citas.

Tras ese mensaje, dejó de responder llamadas y mensajes, lo que encendió las alarmas entre sus allegados, que radicaron una denuncia por averiguación de paradero.

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, el profesor ingresó al hospital con un cuadro de descompensación vinculado al consumo de sustancias.

Por el momento, las autoridades trabajan para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Quién era la víctima

Neves Pereira era un profesor universitario con una extensa trayectoria académica. Había enseñado durante más de una década en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, y también había trabajado en Estados Unidos a través del programa Fulbright.

Se había instalado en Buenos Aires a fines de 2025, donde planeaba continuar con su formación y avanzar en su doctorado en lingüística aplicada. El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17 y de la Policía de la Ciudad, que intervino a través del área de búsqueda de personas.

Aunque el hallazgo del cuerpo cerró la etapa de búsqueda, la investigación sigue abierta para esclarecer cómo fueron las horas previas a su muerte y qué ocurrió en el encuentro que había pactado antes de desaparecer.