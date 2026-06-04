Cuánto sale armar un espacio de trabajo abrigado en casa: opciones y precios en junio 2026

El home office puede durar largas horas y el frío en el hogar se puede hacer sentir estando mucho tiempo quieto.

La mejor manera de atravesar las horas de home office en el hogar en invierno.

Con la llegada de las temperaturas más bajas, trabajar desde casa puede convertirse en un desafío para quienes pasan largas horas frente a la computadora. A diferencia de una oficina tradicional, donde suele existir calefacción centralizada, muchas veces en el hogar se busca reducir el consumo energético y mantener el confort con soluciones más puntuales.

El home office implica permanecer sentado durante períodos prolongados, lo que favorece la sensación de frío en manos, piernas y espalda . Incluso cuando la temperatura ambiente no es extremadamente baja, la falta de movimiento puede hacer que el cuerpo pierda calor con rapidez.

Por eso, durante el invierno de 2026 crecieron las alternativas pensadas específicamente para climatizar espacios de trabajo. Desde pequeños caloventores de escritorio hasta tazas térmicas USB, alfombras calefactadas y los populares buzos manta , existen opciones para distintos presupuestos y necesidades.

Desde caloventores hasta mantas, todo lo que necesitás para calefaccionar el hogar.

Los caloventores de escritorio son dispositivos eléctricos compactos diseñados para climatizar únicamente el área inmediata de trabajo . A diferencia de los equipos tradicionales que buscan calentar una habitación completa, estos modelos se colocan sobre una mesa o escritorio y dirigen el flujo de aire caliente hacia las manos, el rostro o el torso de la persona.

Su funcionamiento combina una resistencia eléctrica que genera calor y un ventilador integrado que distribuye ese aire de forma instantánea. Entre sus principales ventajas se destacan el calor inmediato, la facilidad para transportarlos entre distintos ambientes y su bajo costo de compra en comparación con otros sistemas de calefacción.

Además, muchos modelos actuales incorporan sistemas de seguridad como protección contra sobrecalentamiento y sensores antivuelco.

En cuanto a precios, la gama económica se ubica entre $15.000 y $25.000; la gama media, con termostatos regulables y mejores materiales, oscila entre $25.000 y $45.000; mientras que los modelos premium con tecnología cerámica, oscilación automática, temporizadores o control remoto pueden costar entre $45.000 y más de $75.000.

Calefaccion Los caloventores suelen ser una de las opciones más utilizadas por ser económicos. Existen de bajo consumo. Imagen: Freepik

Accesorios indispensables para la oficina: taza térmica y alfombras para manos

Las tazas térmicas USB son uno de los accesorios más prácticos para quienes pasan muchas horas frente a la computadora. Su función es mantener el café, té o cualquier infusión a una temperatura agradable mediante la energía suministrada por un puerto USB, una batería portátil o un cargador convencional.

Actualmente existen dos variantes principales. La primera utiliza una base calefactora independiente donde se apoya una taza tradicional. La segunda incorpora el sistema térmico directamente en el recipiente. Algunos modelos incluso incluyen mezcladores magnéticos automáticos que permiten revolver el contenido con solo presionar un botón.

Taza térmica Tomar infusiones calientes puede ayudar enormemente a evitar el frío. Imagen: Freepik

Entre sus beneficios se encuentran el mantenimiento constante del calor, el ahorro de tiempo al evitar recalentar bebidas en el microondas y una mayor seguridad gracias a funciones de apagado automático. Los precios arrancan entre $15.000 y $25.000 para los modelos básicos, mientras que los sets más completos o los vasos térmicos avanzados pueden costar entre $25.000 y $55.000.

Otro accesorio cada vez más popular son las alfombras calefactadas para manos, también conocidas como mousepads térmicos o almohadillas calefactoras de escritorio. Están fabricadas con materiales suaves como polar o felpa e incorporan filamentos eléctricos que generan calor directo para las manos y muñecas.

Los modelos más sencillos con alimentación USB pueden encontrarse entre $10.000 y $20.000, mientras que las versiones medianas con regulador de temperatura cuestan entre $30.000 y $65.000. Las opciones premium de gran tamaño y múltiples niveles de calor pueden superar los $70.000 y alcanzar valores cercanos a los $120.000.

Calefacción Para mantener el hogar cálido no siempre es necesario gastar una fortuna. Imagen: Freepik

Buzos manta: la tendencia para el home office

Los buzos manta, también conocidos como maxi buzos o hoodie manta, se consolidaron como una de las prendas más buscadas para el trabajo remoto durante el invierno. Se trata de una combinación entre una manta térmica y un buzo oversize con capucha, confeccionado generalmente en polar soft, corderito bifaz o telas de peluche de alta retención térmica.

Su principal ventaja es que permiten conservar el calor corporal sin limitar los movimientos. A diferencia de una manta tradicional, permanecen sujetos al cuerpo mientras la persona escribe, utiliza el mouse o participa de videollamadas. Además, suelen cubrir la zona lumbar y parte de las piernas, dos sectores que suelen enfriarse rápidamente al permanecer sentados durante varias horas.

Los modelos más económicos parten de valores cercanos a los $14.500 y llegan hasta los $25.000. En la gama media, donde predominan los diseños confeccionados en polar soft premium o corderito bifaz, los precios oscilan entre $28.000 y $46.000. Por último, los modelos premium con materiales de mayor gramaje, diseños exclusivos o licencias oficiales pueden ubicarse entre $50.000 y $80.000.