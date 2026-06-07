Por qué el té es tu mejor aliado en invierno y cuáles son los más combatir el frio

Una de las bebidas más simples puede hacer la diferencia durante los meses más frescos y aportar más bienestar a cada día.

El té es una bebida funamental cuando llegan los días más fríos del año.

Cuando las temperaturas bajan, muchas personas salen a buscar alternativas para mantenerse templados y cuidar su organismo. Entre las opciones más elegidas para este clima están las bebidas calientes, especialmente las infusiones, que además de aportar una sensación de abrigo pueden ofrecer otros beneficios para la salud .

Las infusiones combinan hidratación, calor y compuestos naturales , lo que las convierte en una elección muy común durante los meses más fríos del año. Algunas variedades incluso aportan sustancias que están asociadas al fortalecimiento de las defensas y al alivio de molestias típicas de la temporada.

El cuerpo humano trabaja de forma permanente para conservar una temperatura interna de 37 °C . Durante el invierno, ese equilibrio exige un esfuerzo mayor debido a las condiciones ambientales, por lo que las infusiones calientes pueden colaborar con distintos mecanismos fisiológicos.

Uno de los principales efectos es la transferencia de calor , cuando una persona consume una bebida que se encuentra entre los 50 °C y los 60 °C, el organismo recibe energía térmica que le genera bienestar.

Además, el calor activa receptores ubicados en la boca, el esófago y el estómago con señales que llegan al hipotálamo, la región cerebral encargada de regular la temperatura corporal. Como consecuencia, la circulación periférica mejora de manera gradual y la sangre alcanza mucho mejor las zonas como manos y pies.

Otro punto relevante es la hidratación, como durante el invierno la sensación de sed puede reducirse hasta un 40%, el cuerpo continúa perdiendo líquidos a través de la respiración. Por eso las infusiones ayudan a compensar esa pérdida y mantener húmedas las vías respiratorias, un factor importante durante la circulación de virus estacionales.

A diferencia de otras bebidas, como el alcohol o el exceso de café, las infusiones suelen aportar hidratación sin que se pierda el calor corporal.

También permiten incorporar compuestos vegetales con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y protectoras. Además, los días más cortos y la menor exposición solar suelen influir sobre el estado de ánimo, por lo que las variedades de tés que contienen L-teanina, un aminoácido relacionado con la relajación mental, son fundamentales.

Infusiones Las diferentes infusiones aportan grandes beneficios al organismo que no todos conocen. Freepik

Las 5 mejores infusiones para el invierno

Té de jengibre con limón

Esta combinación es de las más populares para los meses fríos. El jengibre contiene gingerol y shogaol, sustancias que brindan una mayor sensación de calor corporal y con propiedades antiinflamatorias naturales. El limón aporta vitamina C y refresca la preparación. Juntos forman una bebida que alivia las molestias de garganta y acompaña los cuadros típicos del invierno.

Té de canela

La canela tiene compuestos con efecto termogénico, es decir, favorece la producción de calor dentro del organismo. También contiene antioxidantes y componentes asociados al fortalecimiento de las defensas, muchas personas la consumen cuando tienen congestión o irritación de garganta.

Té de cúrcuma

La cúrcuma se volvió popular gracias a la curcumina, su principal componente activo. Diversos estudios la relacionan con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Esta infusión es muy buena para el cuidado del sistema inmunológico, mientras que ofrece una sensación reconfortante en los días más fríos.

Té de manzanilla

Preparada a partir de las flores secas de la planta Matricaria chamomilla, la manzanilla es una de las infusiones más tradicionales. Se la asocia con efectos calmantes y digestivos, por lo que muchas personas la eligen después de las comidas debido a que puede colaborar ante la hinchazón, gases o acidez. También suele consumirse antes de dormir para un mejor descanso.

Té de menta

La menta aporta mentol, un compuesto conocido por su aroma característico y por la sensación de frescura que genera. A pesar de que esa característica no suele buscarse para combatir el frío, es muy valorada durante el invierno por sus beneficios digestivos y respiratorios.

Puede ayudar frente a náuseas, pesadez estomacal y cólicos leves. Además, suele usarse como complemento para aliviar la congestión nasal y favorecer una sensación de mayor claridad respiratoria.