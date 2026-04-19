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19 de abril 2026 - 23:52

Vuelve la inestabilidad al AMBA: cuándo llegan las lluvias y cómo sigue la semana

Durante el domingo no se registraron precipitaciones, consolidando un cierre de fin de semana agradable. La mala noticia es que este escenario cambiará rápidamente y contará con condiciones inestable.

Vuelve la inestabilidad al AMBA: cuándo llegan las lluvias y cómo sigue la semana.

Vuelve la inestabilidad al AMBA: cuándo llegan las lluvias y cómo sigue la semana.

El Argentino Diario

El fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) terminó con buen clima y temperaturas inusualmente elevadas para esta época. Sin embargo, el alivio duró poco: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa el regreso de las lluvias y una semana marcada por la inestabilidad.

El domingo comenzó con pocas nubes y temperaturas que oscilaron entre los 17 y 26 grados. Aunque se habían previsto lluvias aisladas para la tarde, finalmente no se registraron precipitaciones, consolidando un cierre de fin de semana agradable en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

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La mala noticia es que este escenario cambiará rápidamente. La nueva semana arranca con condiciones inestables y un retorno inminente de las precipitaciones en toda la región.

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¿A qué hora vuelven las lluvias al AMBA?

De acuerdo con el SMN, el lunes estará atravesado por el mal tiempo: se espera un cielo mayormente nublado con lluvias aisladas desde la mañana y durante gran parte del día, con temperaturas que irán de los 18 a los 23 grados.

Para el martes, la inestabilidad persistirá. El organismo prevé precipitaciones desde la madrugada hasta la tarde, con una mejora recién hacia la noche, cuando el cielo pasará a estar algo nublado. Las temperaturas se mantendrán estables, entre los 19 y 22 grados.

Cómo sigue el clima el resto de la semana

A partir del miércoles, el tiempo mostraría una mejora. Se espera cielo algo nublado y un descenso de las temperaturas, que se ubicarán entre los 10 y 19 grados, marcando un cambio más acorde a la época.

El jueves mantendría condiciones similares, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14 y 19 grados.

Finalmente, el viernes cerraría la semana con cielo algo nublado y temperaturas que irán de los 12 a los 20 grados, en un escenario más estable tras el paso de la inestabilidad.

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