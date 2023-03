Se conoció la autopsia de la joven muerta en México: descartan un suicidio

Una hermana de la joven viajó a visitar a su hermana y pasar un tiempo con ella y ahí se enteraron que él también viajaba para celebrar las Fiestas con ellas.

La mujer también contó que en agosto pasado ella le había preguntado a su hija si tenía noticias de Juan y ella le dijo que no, pero que en diciembre reapareció.

"Era un chico que nunca nos cerró. Una vez hablé con él, cuando se pelearon hace dos años, lo encontré en una esquina, le dije que no la moleste mas. Siempre su conducta era no, Caro, tranquila, yo la quiero ", relató.

Y concluyó: "El viernes 17 de febrero, Agostina me manda un mensaje a las 14.30 y me dice mamá, me siento fea, siento que me merezco hombres que me lastimen . Le di mi apoyo, que salga, que no lo necesitaba a él, que lo eche, que no valía la pena enojarse por una persona así. Se jugó una carta que tenía la posibilidad de que saliera mal y salió mal".