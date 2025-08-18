Se fugaron tres presos de alta peligrosidad en Chile y temen que podrían escaparse hacia la Argentina







Gendarmería y fuerzas de seguridad extreman controles en provincias limítrofes tras la evasión de tres internos del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Tres internos de alta peligrosidad escaparon de una cárcel en Valparaíso.

Tres presos de alta peligrosidad se fugaron este lunes del Complejo Penitenciario de Valparaíso en Chile, las autoridades argentinas fueron alertadas sobre la posibilidad de que ingresen al país. La evasión, que habría contado con ayuda externa, ocurrió en medio de una densa niebla, lo que permitió a los internos cruzar el muro perimetral usando una cuerda desde el exterior.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, detalló que los reclusos cortaron los barrotes de su celda, escalaron al cuarto nivel del módulo 105 y utilizaron una cuerda lanzada desde el exterior para lanzarse al estilo canopy y escapar. Tras el hecho, el Gobierno chileno implementó más de una decena de medidas para reforzar la seguridad en los recintos penitenciarios.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que Gendarmería deberá revisar el perímetro de todas las cárceles en un plazo de 24 horas y entregar un informe sobre la distribución de internos en 72 horas, entre otras acciones preventivas.

Quiénes son los prófugos Entre los evadidos se encuentran Jairo Adonis González Miranda, de 25 años, fue condenado a perpetua calificada por robo con homicidio. Fue hallado culpable de asesinar a una mujer a golpes y estrangulándola con un cable, para luego robarle pertenencias y huir en moto.

chile Juan Israel González Quezada, de 27 años, conocido como “Enemigo Público” o “Israel”, condenado a perpetua calificada por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros David Florido en 2022.

El tercer fugitivo es Claudio Alexander Fornes Vicuña, de 34 años, alias “Conejo”, condenado por robo con homicidio y tráfico ilícito de drogas. Su condena se extendía hasta agosto de 2026. Alerta en provincias limítrofes Las fuerzas de seguridad argentinas, especialmente en Mendoza y otras provincias limítrofes, recibieron la alerta con los detalles del prontuario de los internos. Los controles en pasos fronterizos se reforzaron para impedir que los fugitivos ingresen al país, mientras se mantiene la coordinación con organismos chilenos para lograr su pronta recaptura.

