La NASA sorprende con un proyecto nuclear en la Luna: cuándo estaría listo y el rol de China en el objetivo

Aunque suene surrealista, la NASA busca instalar un reactor nuclear en la Luna para 2030, clave en futuras misiones tripuladas y una eventual base lunar.

La idea suena casi a ciencia ficción: un reactor nuclear funcionando en la superficie lunar. Sin embargo, la NASA ya puso fecha y apuesta a tenerlo operativo antes de 2030. El proyecto, que combina avances tecnológicos con estrategia geopolítica , se convirtió en una de las cartas más fuertes de Estados Unidos en la nueva carrera espacial.

El plan fue confirmado por Sean Duffy, administrador interino de la agencia, quien aseguró que se abrirá una licitación para construir un reactor de 100 kilovatios de potencia . Esa capacidad, según explicó, sería suficiente para garantizar energía constante a f uturas misiones tripuladas y a una eventual base en el satélite natural.

El desafío de la NASA es monumental: instalar un sistema de estas características fuera de la Tierra implica resolver incógnitas tecnológicas, ambientales y hasta legales. Pero el reloj ya está corriendo y Washington no quiere que Pekín le saque ventaja.

El regreso del ser humano a la Luna está previsto para 2027, dentro del programa Artemisa. Después de más de medio siglo, Estados Unidos planea no solo volver, sino también quedarse con presencia permanente . Para lograrlo, necesita una fuente de energía estable.

Aunque suene surrealista, la energía nuclear será una realidad en la Luna a partir de la instalación de un reactor sobre su superficie.

El problema es que en la Luna una noche dura lo mismo que dos semanas terrestres. Esa oscuridad prolongada vuelve poco prácticos los paneles solares. Un reactor nuclear , en cambio, permitiría sostener sistemas de soporte vital, comunicaciones y experimentos científicos sin interrupciones.

La apuesta es por un diseño compacto, del tipo SMR (Small Modular Reactor), pensado para funcionar en condiciones extremas. Pero ahí empiezan las dudas: ¿cómo disipar el calor sin agua? ¿cómo garantizar seguridad en caso de fallas? ¿cómo transportar y manejar el combustible nuclear en el espacio sin riesgos?

Expertos consultados coinciden en que 2030 luce como una fecha demasiado optimista. “No hay garantías de que estas tecnologías puedan estar listas en tiempo y forma”, advierten analistas en política espacial. A eso se suman las preocupaciones sobre la regulación internacional y la posibilidad de que el primer país en instalar un reactor declare “zonas de exclusión” que limiten la presencia de otros.

La Luna tiene un área que las potencias intentarán reclamar primero: se trata de la zona donde está el hielo y tiene mayor luz solar.

China y una carrera que EEUU quiere ganar

El anuncio de la NASA no se entiende sin mirar hacia Oriente. Pekín ya dejó claro que planea desplegar su propio reactor en la década de 2030, en cooperación con Rusia, dentro del proyecto de Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS).

Washington teme que ese movimiento le dé a China una ventaja estratégica en el acceso a recursos como el hielo lunar, fundamental para producir agua y combustible. “Hay una parte de la Luna que todos saben que es la mejor: ahí está el hielo, ahí llega la luz solar, y queremos reclamarla primero”, dijo Duffy con tono directo.

Más allá del discurso, la competencia es evidente. La NASA ya tiene en agenda las misiones Artemis 2 y 3, que buscarán alunizar con astronautas y empezar a enviar insumos para una base fija. La apuesta nuclear entra en ese mismo tablero: no es solo una cuestión de ciencia, sino también de quién marca territorio en el espacio.