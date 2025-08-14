Murió en un trágico accidente Karen Soto, la "Barbie Narco" chilena

También fallecieron sus dos hijos. El hecho tuvo lugar en Frutillar, al sur de Chile.

Un accidente de tránsito en Frutillar, Chile , terminó con la vida de Karen Soto , conocida como la “Barbie Narco chilena” , y de sus dos hijos, de 4 y 18 años . El siniestro ocurrió el pasado miércoles en la Ruta V-200 , cuando el vehículo conducido por la mujer chocó de frente contra otro automóvil , en lo que fue descrito por las autoridades como un impacto “de alta energía” .

El hecho se produjo alrededor de las 3 de la madrugada. Según el jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Llanquihue , Sebastián Barría , el choque fue de tal magnitud que los equipos de rescate tuvieron que trabajar intensamente para liberar a los ocupantes atrapados.

Soto murió en el lugar, mientras que sus hijos fueron trasladados al Hospital de Puerto Montt , donde posteriormente fallecieron debido a la gravedad de sus heridas .

Los reportes preliminares señalan que el vehículo de Soto habría invadido la pista contraria, aunque las causas definitivas todavía están bajo investigació n. Las víctimas del otro automóvil involucrado resultaron con lesiones leves, algo que se atribuyó al uso del cinturón de seguridad y a los sistemas de protección del vehículo.

El contraste entre el saldo mortal del auto de Soto y las heridas menores de los otros ocupantes puso en evidencia la violencia del impacto y las posibles maniobras imprudentes que derivaron en la tragedia.

Karen Soto accidente 2

Karen Soto como figura mediática de Chile

Karen Soto alcanzó notoriedad por sus vínculos con el narcotráfico y por exhibir un estilo de vida lujoso en redes sociales, donde mostraba viajes, joyas y su célebre automóvil rosa, que se transformó en su sello personal. Este vehículo había sido confiscado meses atrás por Carabineros en el marco de una causa por comercialización de drogas.

Soto mantenía una relación con Héctor Mancilla, alias “El Cocho”, señalado como líder de una banda narco con operaciones entre Frutillar y Santiago. Su presencia mediática generó una mezcla de fascinación y rechazo, y su historia estuvo marcada por el exceso y la controversia.

La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad de Frutillar y provocó un intenso debate en redes sociales. Muchos usuarios lamentaron la pérdida de dos vidas jóvenes, mientras otros recordaron el historial delictivo de Soto y advirtieron sobre los peligros de un entorno vinculado al crimen organizado.

Vecinos que presenciaron el accidente describieron el estruendo del impacto y el angustioso llanto de los niños en el momento del rescate. La localidad quedó impactada por el hecho, que dejó una fuerte huella en quienes conocían a la familia.

La investigación del hecho

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas del choque. Se analizan factores como exceso de velocidad, condiciones de la calzada y posibles maniobras riesgosas. También se realizan pruebas toxicológicas para confirmar si Soto había consumido alguna sustancia antes del accidente.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la seguridad vial y la forma en que los vínculos con el narcotráfico pueden condicionar y precipitar desenlaces fatales.

La vida de Karen Soto, marcada por la exposición mediática, los lujos y las investigaciones judiciales, terminó de forma repentina y trágica. La muerte de la llamada “Barbie Narco” no solo representa una pérdida personal para sus allegados, sino también un recordatorio del alto costo que pueden tener las decisiones tomadas en entornos delictivos.

Este caso, que combina espectáculo, violencia y drama, deja una advertencia clara: los riesgos asociados al crimen organizado no se limitan a las disputas internas o a los enfrentamientos con la ley, sino que pueden terminar arrebatando vidas en circunstancias inesperadas y devastadoras.