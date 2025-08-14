SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de agosto 2025 - 00:00

Independiente profundiza su mal momento: cayó contra la U de Chile y se jugará todo en la vuelta

De visitante, el Rojo cayó por 1-0 con gol Lucas Assadi. Ahora, deberá revertir el resultado en su casa para seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Lucas Assadi convirtió el gol con el que la U de Chile venció a Independiente de local.

En el inicio, el equipo dirigido por Julio Vaccari mostró mayor iniciativa y generó las primeras llegadas, pero los locales crecieron con el correr de los minutos y consiguieron abrir el marcador. Assadi recibió en el borde del área y colocó un remate al palo izquierdo, imposible para Rodrigo Rey.

En el segundo tiempo, los Diablos Rojos buscaron la igualdad y contaron con varias oportunidades, hasta que a los 28 minutos Matías Abaldo fue expulsado por doble amarilla tras una dura infracción. Con un hombre menos, Independiente se replegó y resistió los ataques del conjunto chileno para evitar una diferencia mayor.

La revancha se jugará el próximo miércoles a las 21.30 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, donde el Rojo necesitará ganar para seguir en competencia.

Además, con este resultado Independiente lleva seis partidos consecutivos sin ganar en todas las competencias, con dos empates y cuatro derrotas, una de ellas ante Belgrano para caer eliminado de la Copa Argentina.

Síntesis de Universidad de Chile - Independiente por Copa Sudamericana 2025

