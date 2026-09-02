Caso Loan: excomisario pidió declarar y será el primer acusado en romper el silencio

El excomisario solicitó prestar testimonio la próxima semana ante el Tribunal Oral Federal. Durante la audiencia declararon cuatro prefectos sobre los movimientos de “El Americano” y los falsos integrantes de la Fundación Lucio Dupuy.

El excomisario Walter Adrián Maciel pidió este miércoles declarar en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña y se convertirá en el primero de los siete principales acusados en brindar su versión ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes .

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Su defensor, Richard Vallejos , solicitó que la declaración se realice el jueves de la próxima semana. La presentación obligará al tribunal a reorganizar parte del cronograma de testimoniales.

Maciel estaba al frente de la comisaría de 9 de Julio cuando Loan desapareció, el 13 de junio de 2024. Permanece detenido por su presunta participación en el encubrimiento de lo ocurrido durante las primeras horas de la búsqueda.

Al comenzar la audiencia, el presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni , respondió al intento del defensor oficial Enzo Di Tella de apartarlo del juicio por supuesto temor de parcialidad.

“Muy lejos está de mi parte tener animosidad con alguna de las partes” , afirmó el magistrado, quien aseguró que se garantizó “el derecho de defensa a rajatabla” . Además, sostuvo que los jueces no están para agradar a las partes, sino para juzgar.

Durante la jornada también se informó que Daniel “Fierrito” Ramírez no pudo ser trasladado desde la Unidad Penal de Resistencia debido a problemas de salud.

Maciel estaba al frente de la comisaría de 9 de Julio cuando Loan desapareció, el 13 de junio de 2024.

Qué declararon los prefectos sobre “El Americano”

Cuatro integrantes de la Prefectura Naval Argentina declararon sobre los movimientos registrados en el hotel Despertar del Iberá, donde fueron alojados testigos vinculados con la desaparición bajo la supervisión de personas que se presentaban como miembros de la Fundación Lucio Dupuy.

Los agentes señalaron que los ventanales del establecimiento permanecían cubiertos y que en el lugar se encontraba Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano”, quien aseguraba pertenecer a Interpol.

Uno de los prefectos declaró que en el predio había un Peugeot 208 negro sin patente, presuntamente utilizado por Soria. Según su testimonio, Macarena Peña fue trasladada en ese vehículo hasta Goya para declarar ante la Fiscalía.

Los efectivos también se refirieron a la presencia del psicólogo Federico Rossi Colombo y de la abogada Elizabeth Cutaia. Esta última se habría negado a identificar a los integrantes del grupo por motivos de seguridad y aseguró que sus actividades eran conocidas por el Juzgado Federal de Goya.

Otro de los agentes relató que Soria visitó posteriormente la casa de Camila Núñez, le llevó alimentos y caramelos para su hija y volvió a identificarse como integrante de Interpol.

Además, señaló que la joven recibió a dos mujeres y un hombre que se presentaron como miembros del Ministerio Público. A partir de esa declaración, varias defensas pidieron incorporar el libro de guardia de Prefectura para determinar quiénes participaron de la visita.

Cambios entre los abogados de los acusados

Durante la audiencia, Marcelo Ponce, defensor de Soria, asumió también la representación de Pablo Núñez, otro de los imputados por entorpecer la investigación.

Ponce reemplazó a Martín Fabio Castillo, quien fue detenido la semana pasada bajo sospecha de actuar como nexo de una organización narcocriminal de Rosario.

La defensa de Maciel también pidió que Rodolfo Baqué lo represente temporalmente durante la próxima audiencia. El fiscal Carlos Schaefer se opuso por considerar que podrían existir intereses contrapuestos con la defensa de Cutaia. El tribunal resolverá el planteo más adelante.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal. Por su sustracción hay siete acusados, entre ellos Maciel, Bernardino Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez y María Victoria Caillava.