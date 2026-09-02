Pity Álvarez se descompensó en pleno juicio, fue traslado de emergencia y se suspendió la audiencia de hoy + Agregar ámbito en









El insólito episodio volvió a paralizar el desarrollo normal del proceso judicial en su quinto día.

La jornada tuvo que ser suspendida.

El juicio oral y público contra el músico Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar de cuatro disparos a su vecino Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018, volvió a sumar un nuevo episodio particular: el músico se descompensó y tuvo que ser asistido.

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Tras haber iniciado la jornada dormido nuevamente en plena audiencia —un episodio de somnolencia que ya se había repetido en sesiones anteriores—, el músico pidió permiso para ir al baño, pero con el paso de los minutos no regresó al recinto.

Ante la prolongada ausencia del imputado y la preocupación por su estado físico y neurológico, uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 interrumpió el debate y solicitó la presencia del SAME para asistirlo de manera urgente dentro del edificio judicial.

@SebasTempone Luego de varios minutos, el tribunal suspendió la audiencia y anunció que se retomará el lunes 7 de septiembre a las 10:30. Los médicos finalmente decidieron trasladar al artista al Hospital Fernández para una mejor evaluación.

Pity Álvarez volvió a quedarse dormido en la quinta audiencia del juicio Más temprano, en la jornada de hoy, Pity protagonizó otro momento que llamó la atención: en cuanto entró a la sala de audiencias, se quedó dormido.

El músico permaneció en ese estado durante unos diez minutos y llegó a roncar fuerte mientras esperaba el comienzo de la jornada. Después se despertó y le acercaron un café. Además, una secretaria le dio una gaseosa. Cuando los jueces ingresaron a la sala y la audiencia comenzó, Pity volvió a quedarse dormido durante unos segundos. La audiencia comenzó con la declaración de Melina Brenda Michel, técnica en balística, quien declaró de manera remota a través de Zoom. Mientras la especialista arrancaba con su testimonio, Pity permanecía adormecido en la sala. La situación generó la intervención del presidente del tribunal, Gustavo Goerner, quien advirtió al abogado defensor Javier Baños por el estado del imputado. “El debate debe realizarse en condiciones adecuadas”, señaló el magistrado.

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