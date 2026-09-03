Juicio por la muerte de Maradona: empiezan a declarar los testigos de la defensa de Luque

El proceso entra en su etapa final con el inicio de los testimonios de los peritos y testigos aportados por los acusados. El primero será Antonio José Maya, cirujano, legista y perito de parte del neurocirujano Leopoldo Luque.

El juicio por la muerte de Maradona entra en su etapa final con el inicio de los testimonios de los peritos y testigos presentados por las defensas.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra este jueves en una instancia clave: el Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro comenzará a escuchar a los testigos de las defensas, luego de que la Fiscalía y las querellas finalizaran su producción de pruebas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La primera declaración estará a cargo de Antonio José Maya , cirujano, médico legista y perito de parte de Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en la causa.

La etapa de las defensas comenzará después de los testimonios de José Luis Covelli y Ramiro Larrea , integrantes de la junta médica interdisciplinaria que evaluó las circunstancias de la muerte de Maradona. Ambos declararon el martes y cuestionaron el accionar de los profesionales que estaban a cargo de la salud del exfutbolista.

Según sostuvieron, la atención fue “inadecuada, deficiente y temeraria”. También señalaron que, después de la última intervención a la que fue sometido Maradona, debía haber sido internado en una institución médica y no continuar con un tratamiento domiciliario.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras realizaba un tratamiento domiciliario en una casa de las afueras de Buenos Aires, días después de haber sido operado de un hematoma subdural.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras realizaba un tratamiento domiciliario, días después de ser operado de un hematoma subdural.

Por el caso están acusados de homicidio simple con dolo eventual siete profesionales de la salud: Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; Nancy Forlini, coordinadora del área de cuidados domiciliarios de Swiss Medical; el psicólogo Carlos Díaz; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón.

La junta médica fue creada en 2021 y estuvo integrada por peritos oficiales —legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo— además de expertos de las defensas y las querellas.

La advertencia sobre los signos de una falla cardíaca

A mediados de agosto, el cardiólogo Gustavo Di Niro, integrante de la junta médica, declaró que los profesionales a cargo de la salud de Maradona habían ignorado “signos de alarma” compatibles con una falla cardíaca durante las últimas dos semanas de vida.

Entre ellos mencionó acumulación de líquido, dificultad para respirar, alteración del estado de conciencia, taquicardia y presión arterial elevada. Según explicó, ante esos valores, en un consultorio “lo medicaría”.

Maya, quien también integró la junta médica, había sostenido en 2021 una posición diferente. Para el especialista, la muerte de Maradona había sido súbita y no existían antecedentes coronarios que la hicieran previsible.

Desde este jueves, el tribunal comenzará a escuchar a los peritos aportados por Luque y Cosachov, además de otros testigos ofrecidos por las restantes defensas.