El viernes se presentará con cielo algo nublado durante la mañana y condiciones estables, sin lluvias previstas para la Ciudad de Buenos Aires. La temperatura mínima rondará los 15 grados, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados.

Se viene un fin de semana primaveral y con calor en el AMBA: cómo seguirá el clima.

Los días de bajas temperaturas quedaron atrás y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir jornadas con un clima más cálido, temperaturas agradables y máximas que llegarán hasta los 25 grados.

El viernes se presentará con cielo algo nublado durante la mañana y condiciones estables, sin lluvias previstas para la Ciudad de Buenos Aires. La temperatura mínima rondará los 15 grados , mientras que la máxima alcanzará los 22 grados .

Durante las primeras horas del día, los vientos soplarán del noreste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad será del 48% y la visibilidad se mantendrá buena.

Después del mediodía, el cielo continuará algo nublado y el viento rotará al sector norte, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 16 grados , con vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h.

El sábado será una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 15 grados y los 23 grados . El viento será leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, y la probabilidad de lluvias será nula.

El viernes se presentará con cielo algo nublado durante la mañana y condiciones estables, sin lluvias previstas para la Ciudad de Buenos Aires.

Por sus condiciones meteorológicas, el sábado se perfila como una jornada favorable para realizar actividades al aire libre, paseos y planes deportivos en el AMBA.

En tanto, el domingo será el día más cálido del período, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 25 grados. Durante la mañana se mantendrán condiciones más favorables, aunque la situación podría cambiar durante la segunda mitad del día.

El SMN anticipa un aumento de la inestabilidad hacia la tarde y la noche, con una probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y el 40%. Por el momento, no se espera que las lluvias se extiendan durante toda la jornada, pero quienes tengan actividades programadas deberán seguir la evolución del pronóstico.

Ya entrando en el lunes llegará con un breve descenso de las temperaturas. La mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 20 grados, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 0% y el 10%.

Durante la tarde y la noche, el viento ganará intensidad y se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, lo que podría generar condiciones menos favorables para las actividades al aire libre.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por temperaturas más moderadas y un viento que podría hacerse sentir con mayor fuerza durante las últimas horas del día.