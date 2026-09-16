Cataratas del Iguazú: cerrarán la Garganta del Diablo por 40 días ante el riesgo de crecidas del río

La medida fue adoptada por el Parque Nacional Iguazú, cuyas autoridades contemplan el desmontaje de los caminos que dan acceso al salto. No existe una fecha definitiva de la reapertura, aunque el regreso de los visitantes dependerá fundamentalmente del comportamiento del río.

El cierre de la Garganta del Diablo no implica el cierre del Parque Nacional Iguazú ni de todo el Área Cataratas.

La Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos turísticos de las Cataratas del Iguazú, permanecerá cerrada durante al menos 40 días . Las autoridades tomaron la decisión debido al potencial riesgo de crecidas extraordinarias, asociado a las intensas lluvias previstas en la cuenca del río Iguazú , un hecho vinculado con el fenómeno de El Niño .

La medida fue adoptada provisoriamente por el Parque Nacional Iguazú, cuyas autoridades contemplan el desmontaje anticipado de las pasarelas que permiten llegar hasta el salto. Las estructuras serán retiradas del cauce y trasladadas a tierra firme para protegerlas ante una eventual suba pronunciada del río.

La decisión fue consensuada entre la Administración de Parques Nacionales e Iguazú Argentina , concesionaria de los servicios del Área Cataratas , luego de analizar los pronósticos hidrológicos para las próximas semanas.

En esta ocasión, las autoridades decidieron no esperar a que el río alcance niveles críticos como forma de anticiparse a una posible crecida vinculada con las abundantes precipitaciones previstas durante septiembre y octubre. La situación del río Iguazú volvió a quedar bajo observación después de que su caudal alcanzara 6.580 metros cúbicos por segundo, un registro superior al parámetro establecido para mantener habilitado el circuito con seguridad.

El procedimiento contempla retirar las estructuras metálicas de las pasarelas y llevarlas a un lugar seguro. Sobre el cauce permanecerán únicamente los pilotes de cemento y el objetivo es evitar daños similares a los que pueden producirse cuando el río experimenta crecidas extraordinarias .

El procedimiento contempla retirar las estructuras metálicas de las pasarelas y llevarlas a un lugar seguro.

El cierre de la Garganta del Diablo no implica el cierre del Parque Nacional Iguazú ni de todo el Área Cataratas, ya que la restricción estará concentrada en el recorrido que permite acceder al salto. Por lo tanto, los turistas podrán continuar visitando los demás sectores.

En cuanto a la reapertura de la Garganta, aún no existe una fecha definitiva aunque el regreso de los visitantes dependerá fundamentalmente del comportamiento del río. Una vez transcurrido ese período, las autoridades deberán evaluar el nivel del Iguazú y las condiciones meteorológicas.

Súper Niño: hay más de 90% de probabilidad de un fenómeno extremo y Argentina mira al campo

El Centro de Predicción Climática de EEUU aseguró que existe una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno de El Niño se intensifique durante "el otoño boreal y el invierno boreal de 2026-27 en el hemisferio norte", según anunció este jueves.

"Durante la temporada de octubre a diciembre de 2026, hay un 75% de probabilidad de un fenómeno histórico que superaría la intensidad de los fenómenos de El Niño anteriores, que se remontan a 1950", añadió el servicio de predicción meteorológica en su sitio web.

Así, la agencia indicó que "El Niño se fortaleció aún más durante el último mes, con anomalías de temperatura de la superficie del mar que superaron los +3,0 °C en el Pacífico ecuatorial oriental. Excepto para el índice Niño-4, que disminuyó a +0,1 °C en agosto, los valores en los otros índices Niño aumentaron, alcanzando +1,8 °C en Niño-3,4, +2,5 °C en Niño-3 y +3,4 °C en Niño-1+2".

Además, agregó que "las temperaturas subsuperficiales continuaron estando significativamente por encima del promedio, con anomalías generalizadas que superaron los +10,0 °C en profundidad". En ese orden de cosas, el jefe de previsiones internacionales de AccuWeather Jason Nicholls aseguró que "el actual fenómeno de El Niño es intenso y seguirá intensificándose en los próximos meses, por lo que se convertirá en el más intenso jamás registrado".