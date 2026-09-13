Del frío al calor: el AMBA se prepara para una semana con temperaturas de hasta 20 grados + Agregar ámbito en









El lunes seguirán las bajas temperaturas, pero desde el martes comenzará una recuperación térmica que llevará las máximas hasta los 23 grados hacia el final de la semana.

Del frío al calor: el AMBA se prepara para una semana con temperaturas de hasta 20 grados.

Luego de un fin de semana con bajas temperaturas, se espera que el clima templado vuelva a decir presente durante la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con marcas de hasta 20 grados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El lunes todavía tendrá características invernales, con una mínima de entre 5 y 7 grados y una máxima que rondará entre los 13 y 16 grados. Se espera nubosidad variable sobre la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano, mientras que los vientos rotarán progresivamente hacia el sector norte.

Durante el transcurso de la jornada comenzará a ingresar aire más templado, lo que dará paso a una recuperación de las temperaturas desde el martes. El ascenso, sin embargo, tendrá una interrupción a mitad de semana por la llegada de un nuevo frente frío.

Desde el martes comenzará una recuperación térmica que llevará las máximas hasta los 23 grados hacia el final de la semana. Cómo seguirá el clima en el AMBA esta semana El martes llegará el primer salto térmico importante. El ingreso de aire templado desde el norte llevará la máxima hasta los 19 o 20 grados, en una jornada que se presentará mayormente soleada. Sin embargo, hacia el final del día se aproximará un frente frío proveniente de la Patagonia, que provocará un cambio en la circulación del viento y ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente en las zonas ribereñas y sobre el Río de la Plata. Por el momento, no se prevén lluvias significativas.

El paso de este sistema frontal generará un breve descenso de las temperaturas durante el miércoles. La mínima rondará los 6 grados, mientras que la máxima se ubicará entre los 13 y 15 grados, con cielo mayormente despejado y vientos del este. De esta manera, el repunte térmico tendrá una pausa antes de retomar su tendencia ascendente.

A partir del jueves, las condiciones meteorológicas volverán a favorecer el aumento de las temperaturas. Con vientos leves del sector norte y mayor presencia del sol, las máximas alcanzarán entre 20 y 22 grados, dando paso a un ambiente más templado en el tramo final de la semana. El ascenso térmico alcanzará su punto máximo el viernes, cuando la temperatura podría llegar a los 23 grados. De confirmarse este pronóstico, será la jornada más cálida del período y marcará un escenario mucho más agradable en la previa del fin de semana. Las proyecciones anticipan que la recuperación de las temperaturas podría extenderse durante el próximo fin de semana, en coincidencia con las vísperas del Día de la Primavera.

Temas Clima