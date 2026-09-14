Cuándo vuelve el calor al AMBA: el frío se mantiene este lunes 14 de septiembre + Agregar ámbito en









Tras un fin de semana marcado por un clima invernal, la temperatura se irá recuperando de a poco en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La semana previa a la primavera llegará con días templados pero con cambios de temperatura en el medio.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empieza a despedir el invierno con una semana de cambios constantes en la temperatura y el clima. Después de un fin de semana de frío intenso y heladas que dejaron sensaciones bajo cero, los próximos días traerán un paulatino ascenso de las máximas y el calor volverá a sentirse.

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Para este lunes se esperan condiciones típicamente invernales en la Capital Federal y el conurbano. La mañana inició con una mínima de 5 °C y la máxima apenas llegará a los 16 °C con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, el viento rotará hacia el sector norte y eso empezará a empujar aire más templado hacia la región.

ámbito. Así estará el clima esta semana en el AMBA El cambio se va a empezar a notar desde el martes 15, con una mínima de 10 °C y una máxima que alcanzará los 19 °C. El sol acompañará la primera parte del día, pero hacia la noche el cielo se irá cubriendo por la llegada de un frente frío patagónico que traerá ráfagas de viento del oeste de hasta 50 km/h, sobre todo en la zona del Río de la Plata.

Ese sistema provocará un breve retroceso en la temperatura durante el miércoles 16, que tendrá 6 °C de mínima y 15 °C de máxima con viento del este y sol. Sin embargo, el verdadero salto hacia días más cálidos llegará en la segunda mitad de la semana:

Jueves 17 : el viento del norte volverá a tomar el control y el termómetro marcará entre 11 °C de mínima y 22 °C por la tarde.

: el viento del norte volverá a tomar el control y el termómetro marcará entre por la tarde. Viernes 18 : será la jornada más cálida del tramo semanal, con una mínima de 12 °C y una máxima de 23 °C a puro sol.

: será la jornada más cálida del tramo semanal, con una a puro sol. Sábado 19: la antesala de la primavera mantendrá buen tiempo con 13 °C de mínima y 21 °C de máxima, aunque hay vigilancia por posible inestabilidad hacia el fin de semana.

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